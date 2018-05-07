В России сузят полосы движения

По словам главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, в населенных пунктах рекомендованная ширина полосы составит 3 – 3,25 метра, а за их пределами и на скоростных трассах — 3,25 – 3,5 метра. Новые нормы содержатся в документе Проекта предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Дорожная разметка».

Александр Шумской отметил, что подобные стандарты применяются во многих развитых странах, в том числе Швеции, Норвегии и Дании. По его мнению, в России дороги слишком широкие, и это позволяет водителям обгонять друг друга по одной полосе, провоцируя тем самым ДТП.

Введение новых правил могло бы способствовать не только снижению аварийности, но и увеличению пропускной способности трасс и, как следствие, уменьшению количества заторов. По данным «Известий», соответствующий документ рассмотрят до конца нынешнего года, а значит «рисовать» узкие полосы начнут не раньше 2019-го.