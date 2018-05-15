Неизвестные берут под контроль столичные светофоры

Как сообщает «Коммерсантъ», подрядчик обязан будет не более, чем за пять часов определить причину неисправности камеры, информационного табло или метеостанции, а также в течение суток произвести восстановительные работы. На настройку оборудования отводится максимум 72 часа.

ЦОДД ожидает, что участвовать в конкурсе будут только крупные системные интеграторы, которые в свою очередь, наймут субподрядчиков. Такая сложная схема объясняется тем, что на рынке нет компаний, в чьих штатах были бы сразу все необходимые специалисты.

В создание транспортной системы уже вложено 18 млрд. рублей. Она объединяет светофоры, датчики движения транспорта, радары, метеостанции, камеры фиксации нарушений, а также информационные табло.