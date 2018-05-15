Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа

«Стройка века» завершилась на полгода раньше, чем планировалось — церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. На мероприятии присутствовали рабочие, инженеры и руководители проекта, а также ведущие специалисты отрасли из нескольких российских регионов. Посетил торжество и Владимир Путин — он лично перерезал красную ленту и проехал за рулем КамАЗа по новой автодороге, ведущей на полуостров.

Для легковых автомобилей и пассажирских автобусов трассу откроют 16 мая — в 05:30 утра по московскому времени. Максимально разрешенная скорость транспортных средств, движущихся по четырехполосной автодороге Крымского моста, составит 90 км/ч. Контролировать соблюдение Правил дорожного движения призваны десять камер фотофиксации.

Стоит отметить, что новая трасса оборудована автоматизированной системой управления, именуемой аббревиатурой АСУДД. С помощью специальных датчиков и электронных табло она будет осуществлять весогабаритный контроль и мониторинг транспортных потоков, а также информировать водителей о состоянии дорожного покрытия и погодных условиях.