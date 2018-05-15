Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Крымского моста, которое состоялось 15 мая. Глава государства перерезал красную ленточку, после чего пересек Керченский пролив по новой переправе.
Виктория Базылева

«Стройка века» завершилась на полгода раньше, чем планировалось — церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. На мероприятии присутствовали рабочие, инженеры и руководители проекта, а также ведущие специалисты отрасли из нескольких российских регионов. Посетил торжество и Владимир Путин — он лично перерезал красную ленту и проехал за рулем КамАЗа по новой автодороге, ведущей на полуостров.

Для легковых автомобилей и пассажирских автобусов трассу откроют 16 мая — в 05:30 утра по московскому времени. Максимально разрешенная скорость транспортных средств, движущихся по четырехполосной автодороге Крымского моста, составит 90 км/ч. Контролировать соблюдение Правил дорожного движения призваны десять камер фотофиксации.

Стоит отметить, что новая трасса оборудована автоматизированной системой управления, именуемой аббревиатурой АСУДД. С помощью специальных датчиков и электронных табло она будет осуществлять весогабаритный контроль и мониторинг транспортных потоков, а также информировать водителей о состоянии дорожного покрытия и погодных условиях.

дорога, трасса
15 мая 2018
556
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы