Еще два участка трассы M4 «Дон» станут платными

Для начала стоить напомнить, что федеральная трасса M4 «Дон», протяженность которой составляет порядка 1540 километров, находится под управлением государственной компании «Автодор» с мая 2010 года. Уже на протяжении восьми лет эта фирма следит за состоянием дороги, осуществляет реконструкции и время от времени вводит новые платные участки.

Платные коридоры появляются на М4 «Дон» ежегодно. Как стало известно ранее, к 2020-му общая протяженность небесплатных участков составит 892 километра — то есть больше половины всей трассы. Совсем скоро — в третьем квартале — плату начнут взимать за проезд от границы Ростовской области до Краснодара. По данным «Коммерсанта», там введут еще два участка.

– На территории Кубани в этом году появятся два платных участка общей протяженностью около 200 км. Их открытие намечено на третий квартал. Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием, — сообщили в компании «Автодор».

Добавим, что на сегодняшний день тарифы на проезд по платным участкам трассы M4 «Дон» для легковых автомобилей варьируются от 25 до 150 рублей — в зависимости от региона и времени суток. Столько с водителей будут взимать на новых отрезках, пока неизвестно.