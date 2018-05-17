Еще два участка трассы M4 «Дон» станут платными

Фото: Московский Комсомолец
Представители компании «Автодор» объявили о том, что на трассе M4 «Дон» в июле-сентябре появятся новые платные участки. Автомобилистам придется раскошелиться за проезд от Ростовской области до Краснодара.
Виктория Базылева

Для начала стоить напомнить, что федеральная трасса M4 «Дон», протяженность которой составляет порядка 1540 километров, находится под управлением государственной компании «Автодор» с мая 2010 года. Уже на протяжении восьми лет эта фирма следит за состоянием дороги, осуществляет реконструкции и время от времени вводит новые платные участки.

Платные коридоры появляются на М4 «Дон» ежегодно. Как стало известно ранее, к 2020-му общая протяженность небесплатных участков составит 892 километра — то есть больше половины всей трассы. Совсем скоро — в третьем квартале — плату начнут взимать за проезд от границы Ростовской области до Краснодара. По данным «Коммерсанта», там введут еще два участка.

– На территории Кубани в этом году появятся два платных участка общей протяженностью около 200 км. Их открытие намечено на третий квартал. Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием, — сообщили в компании «Автодор».

Добавим, что на сегодняшний день тарифы на проезд по платным участкам трассы M4 «Дон» для легковых автомобилей варьируются от 25 до 150 рублей — в зависимости от региона и времени суток. Столько с водителей будут взимать на новых отрезках, пока неизвестно.

платные дороги, дорога, трасса
17 мая 2018
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