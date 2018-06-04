Опубликован рейтинг стран с самыми худшими дорогами

Максимальную оценку в 6,4 балов получили Объединенные Арабские Эмираты. В пятерку лидеров вошли также Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды. США заняли десятое место, а Россия — 114.

Нашей стране присовено 2,9 бала по семибальной системе. Ровно столько оказалось у Казахстана и африканского государства Бенин. Согласно рейтингу, в Таджикистане, Ботсване, Гондурасе, Монголии, Сенегале, Замбии, Уганде и прочих странах третьего мира дороги оказались в разы лучше, чем в России.

На территории бывшего Советского Союза высокое качество автотрасс отмечено в таких государствах, как Азербайджан (36 место), Литва (37) и Эстония (38).

В десятке стран-аутсайдеров оказалась Украина, заняв 130 позицию. На последние места в рейтинге попали Гаити, Конго и Мавритания.