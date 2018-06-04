Опубликован рейтинг стран с самыми худшими дорогами

Фото Автодор
В список Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018 вошли 137 стран, где качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи балов. Примечательно, что высший бал не присвоен ни одному из государств.
Иван Флягин

Максимальную оценку в 6,4 балов получили Объединенные Арабские Эмираты. В пятерку лидеров вошли также Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды. США заняли десятое место, а Россия — 114.

Нашей стране присовено 2,9 бала по семибальной системе. Ровно столько оказалось у Казахстана и африканского государства Бенин. Согласно рейтингу, в Таджикистане, Ботсване, Гондурасе, Монголии, Сенегале, Замбии, Уганде и прочих странах третьего мира дороги оказались в разы лучше, чем в России.

На территории бывшего Советского Союза высокое качество автотрасс отмечено в таких государствах, как Азербайджан (36 место), Литва (37) и Эстония (38).

В десятке стран-аутсайдеров оказалась Украина, заняв 130 позицию. На последние места в рейтинге попали Гаити, Конго и Мавритания.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса
4 июня 2018
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