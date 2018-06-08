Госдума потребовала объяснить целесообразность замены асфальта в Москве

Так, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратился к заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову с просьбой объяснить целесообразность регулярной замены демонтажа вполне качественного асфальта для последующей укладки нового полотна. Вопрос, согласитесь, актуальный, и ответа на него с нетерпением ждет не только г-н Нилов, но и миллионы москвичей.

Подкрепив свое обращение кадрами фото- и видеосъемки, на которых отчетливо видно, как дорожники снимают вполне рабочий асфальт для его замены новым, парламентарий интересуется и тем, почему подобные стройки проводят глубокой ночью, когда шум строительной техники и оборудования явно не способствует созданию условий для отдыха жильцов домов, прилегающих к ремонтируемым участкам. По мнению Нилова, в большинстве случаев работы можно производить в дневное время, задействуя, к примеру, близлежащие улицы в качестве резервных на время ремонта. Впрочем, подобные факты может переслать в мэрию практически каждый моторизованный москвич.

-- Аналогичную ситуацию можно увидеть с заменой далеких от аварийного состояния бордюрных плит, а также газонов по всей Москве, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Ярослав Нилов. — Поэтому налогоплательщики должны знать, каким образом происходит признание тех или иных элементов столичной инфраструктуры непригодными к дальнейшей эксплуатации и выделению немалых средств на новые в рамках программы благоустройства…

Что ж, с этим сложно не согласиться, однако возникает вопрос: почему о необходимости публичных отчетов столичных властей по поднятой проблематике заговорили только сейчас, и сколько миллиардов рублей было без нужды закатано в асфальт за последние восемь лет?