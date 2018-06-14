В Москве на месяц перекрыли десятки улиц

Столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что с сегодняшнего дня, 14 июня, и до окончания ЧМ-2018, 15 июля на столичных улицах вводятся перекрытия движения. Наиболее жесткие запреты на проезд будут вводиться за день до проведения матчей на стадионах «Спартак» и «Лужники»: 14 июня, 16–17 июня, 19–20 июня, 25–26 июня, 30 июня 1 июля, 10–11 июля и 14–15 июля. В связи с этим будут заблокированы улица Доватора, улица Ефремова, Проектируемый проезд №2309, улица 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская улица, Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская, Саввинская набережные и Хамовнический Вал.

С 14 июня по 15 июля будет полностью перекрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, в дни матчей — также съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект. На весь период ЧМ-2018 закрываются улица Лужники и Лужнецкая набережная. На месяц запрещен въезд транспорту без спецпропуска в Абрикосовский переулок, на улицу Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, Большую Пироговскую, улицу Ефремова, Малую Пироговскую улицу, улицу Погодинская, улицы Савельева и Усачева, Хамовнический Вал, Усачевский и Учебный переулки и на Фрунзенскую набережную.