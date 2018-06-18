Иск об отмене платы на трассе «Дон» начали рассматривать в ВС

Верховный суд изучает материалы по иску жителя подмосковного Домодедово, который просит отменить постановление правительства от 14.11.2014 N 2271- «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 Дон на платной основе».

Гражданину не нравится, что после введения платы за проезд, на Каширское шоссе, фактически ставшем бесплатным дублером, стали образовываться серьезные дорожные заторы. По этой причине в городе Домодедово теперь регулярно образуются серьезные пробки.

Истец указывает на то, что постановление правительства было принято с нарушениями, а потому плата за проезд на подмосковном участке М-4 должна быть отменена.