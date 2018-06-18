В Подмосковье построят три новых платных путепровода

Стало известно о заключении трех концессионных соглашений на строительство путепроводов над железнодорожными путями в резных районах Подмосковья.

– Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог в Ступинском, Шатурском и Сергиево-Посадском районах Московской области, — цитирует пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области слова руководителя ведомства Дениса Буцаева.

В распространенном пресс-релизе говорится о концессиях на путепровод у платформы «Желтиково» в Сергиево-Посадском районе, который обеспечит сообщение между Сергиевым Посадом и городом Дмитровом, эстакаду в поселке Малино Ступинского района, которая свяжет А-107 (Московское малое кольцо) с А-108 (Московское большое кольцо), а также город Бронницы и Ступино.

Сообщается, что объем частных инвестиций в объекты составит около 2 млрд. рублей. Срок действия концессионных соглашений — 25,5 лет.