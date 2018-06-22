100 новых ловушек для водителей появится на федеральных трассах Подмосковья

Причем, согласно данным Федерального дорожного агентства, аварийность на трассах Росавтодора снижалась примерно на 2,4% и в 2016-м, и в 2017-м годах. В агентстве уверены, что таких результатов удается добиваться благодаря качественному анализу причин каждого ДТП и «выполнению после данного анализа необходимых мероприятий».

Между тем, в этом году Росавтодор планирует строительство и реконструкцию почти 5 км федеральных дорог на территории Московской области и ремонт (в том числе капитальный) 147 км трасс. Кроме того, на магистралях появится 24 новых пешеходных перехода, 37 светофоров и более 21 км металлических барьерных ограждений.

И если подобные стройки реально влияют на повышение безопасности дорожного движения, то с установкой комплексов фото- видеофиксации нарушений (особенно передвижных) не все так однозначно. Из нередко дислоцируют там, где знаки искусственно ограничивают скорость, хотя никакой реальной надобности в этом нет. Столь же часто камеры ставят на ремонтируемых участках дорог, не вывешивая предупреждающий об их присутствии знак. В этой связи многие автоэксперты продолжают утверждать, что главная цель подобных электронных глаз не снижение аварийности, а пополнение местных бюджетов…