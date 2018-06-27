Дмитровское шоссе поехало чуть быстрее

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители ФКУ «Центравтомагистраль», за счет разделения транспортных потоков, следующих в направлении Дмитрова и Лобни, сооружение увеличит пропускную способность самого загруженного участка Дмитровского шоссе. В целях безопасности на самой развязке и подходах к ней дорожники устроили наружное электроосвещение, а также установили металлическое барьерное ограждение.

Напомним, что новый двухполосный путепровод длиной 108 метров входит в состав проекта реконструкции пяти километров трассы А104 на границе Москвы и Подмосковья, которые разделяет Клязьменская переправа. Первый участок (с 23-го по 25-й км) расположен в городском округе Долгопрудный. Второй (с 26-го по 29-й км) проходит по территории городского округа Мытищи в границах деревень Капустино, Красная Горка и поселка Птицефабрики. Оба отрезка расширят с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону), а также построят переходно-скоростные полосы и дублеры для проезда общественного транспорта. Для удобства и безопасности пешеходов возведут пять надземных переходов.