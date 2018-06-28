Какой транспондер выгодней — анонимный или персонифицированный

А если вы отправляйтесь за рулем к Черному морю раз в год туда-обратно, и больше на платных участках не появляйтесь, то, соответственно, ваш транспондер в лучшем случае окупится только через пару лет. К тому же нет никаких гарантий, что в один прекрасный день после окончания сезона «Автодор» не поднимет цены за проезд. В конце концов обстоятельства могут сложиться так, что на следующий год вам будет выгодно полететь самолетом в Турцию или вообще ваш отдых накроется медным тазом — ведь всякое бывает. Имеет ли в этом случае смысл тратиться на такую игрушку — большой вопрос?

Типы транспондеров

Еще одним подвохом можно считать тот факт, что «Автодор» предлагает два типа транспондеров — обычные и персонифицированные. Первые доступны в розничной продаже и не требуют регистрации в личном кабинете. Получив номер лицевого счета, вы можете пополнять его удобным способом: на сайте «Автодора», с помощью мобильного приложения либо в терминалах в пунктах обслуживания платных дорог.

Персонифицированный транспондер продается только в стационарных центрах продаж и обслуживания, расположенных прямо на федеральных трассах. Для регистрации потребуется ваш паспорт для процедуры персонификации, в которой вам поможет сотрудник центра. Для этого потребуется время.