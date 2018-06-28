Какой транспондер выгодней — анонимный или персонифицированный

В сезон отпусков становится актуальным вопрос о способах оплаты платных участков федеральных дорог. На сайте «Автодора» подробно расписаны все преимущества использования транспондеров, в частности устройства T-pass, которое действует сразу на нескольких трассах — М4, М11 и М3. Однако так ли это выгодно в реальности — большой вопрос, в котором разобрался портал «АвтоВзгляд».
Если кто еще не знает, транспондер — это электронное устройство, с помощью которого осуществляется бесконтактная оплата проезда без остановки по выделенным полосам. Согласно расценкам «Автодора», на прямом маршруте по трассе М-4 «Дон» без учета съездов от 21-го до 1119-го километра транспондер T-pass сэкономит днем — 253 рубля, ночью — 157. Но следует учитывать, что само устройство стоит 1000 рублей, а на АЗС ценник завышен до полутора тысяч. То есть, чтобы его окупить надо проехаться по указанному участку, как минимум, четыре раза днем или шесть раз ночью, и только тогда вы начнете экономить.
Вывод один: использовать транспондер выгодно только тем, кому часто приходится колесить по платным участкам в течение круглого года. Неслучайно такие электронные устройства популярны в основном у дальнобойщиков, экспедиторов и водителей рейсового пассажирского автотранспорта.
А если вы отправляйтесь за рулем к Черному морю раз в год туда-обратно, и больше на платных участках не появляйтесь, то, соответственно, ваш транспондер в лучшем случае окупится только через пару лет. К тому же нет никаких гарантий, что в один прекрасный день после окончания сезона «Автодор» не поднимет цены за проезд. В конце концов обстоятельства могут сложиться так, что на следующий год вам будет выгодно полететь самолетом в Турцию или вообще ваш отдых накроется медным тазом — ведь всякое бывает. Имеет ли в этом случае смысл тратиться на такую игрушку — большой вопрос?
Типы транспондеров
Еще одним подвохом можно считать тот факт, что «Автодор» предлагает два типа транспондеров — обычные и персонифицированные. Первые доступны в розничной продаже и не требуют регистрации в личном кабинете. Получив номер лицевого счета, вы можете пополнять его удобным способом: на сайте «Автодора», с помощью мобильного приложения либо в терминалах в пунктах обслуживания платных дорог.
Персонифицированный транспондер продается только в стационарных центрах продаж и обслуживания, расположенных прямо на федеральных трассах. Для регистрации потребуется ваш паспорт для процедуры персонификации, в которой вам поможет сотрудник центра. Для этого потребуется время.
В качестве преимущества индивидуального устройства «Автодор» обещает дополнительные бонусы и возможность участия в программе лояльности, предусматривающей скидки. Опять же, все это выгодно только в том случае, если вы пользуетесь платными участками регулярно, да к тому же, судя по отзывам пользователей на форумах, много денег персонифицированный T-pass не сэкономит.
При использовании любого транспондера следует учитывать, что средства на лицевой счет поступают не сразу, а в среднем через 30—40 минут после пополнения, поэтому заботиться об этом следует заранее, чтобы в дороге не тратить время на ожидание. Кроме того, списание средств также происходит с задержкой, так что по факту проверить правильность оплаченного тарифа не получится.
Аренда
«Автодор» дает возможность взять T-Pass в аренду или рассрочку в любом стационарном или мобильном пункте продаж. В качестве залога вы должны внести 1200 «деревянных». С этой суммы будет списываться ежемесячная абонентская плата в размере 100 рублей. В случае рассрочки они будут рассчитываться в зачет всей стоимости устройства. Остаток залога возвращается при расторжении договора, но имейте в виду, что свои деньги вы получите в течение двух месяцев. Готовы ли вы так долго ждать — судите сами. Если договор не расторгается, то через 11 месяцев T-Pass автоматически переходит в вашу собственность.