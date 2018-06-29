Повышение цен в системе «Платон» отложили на год

Постановлением правительства увеличение стоимости проезда грузовиков полной массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам перенесено с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019-го. Соответствующий документ был подготовлен Минтрансом. На данный момент, действующий в системе «Платон» составляет 1,9 рубля за километр пути, пройденному фурой по шоссе.

Ранее планировалось его повысить до 3,06 рубля за километр. Напомним, что брать деньги с грузовиков полной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам власти начали с января 2015 года. Для этого была создана электронная система под названием «Платон», — расшифровывается как «плата за тонны».

Введение такого порядка вызвало повсеместные и массовые протесты среди дальнобойщиков. В связи с этим власти решили снизить первоначальный тариф в системе до 1,9 рубля и отменили драконовские штрафы за неоплату проезда.

На днях стал известно, что в «Платоне» зарегистрировался юбилейный, миллионный по счету большегруз.