В июне по Крымскому мосту проехало 460 000 автомобилей

В помощь автолюбителям, спешащим на крымские курорты, и для обеспечения безопасности на таманской стороне моста постоянно дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре машины дорожного мастера, два эвакуатора для легковушек и два — для автобусов. Кроме того, на самом мосту и на обоих берегах несут вахту группы быстрого реагирования.

Стоит напомнить, что Крымский мост открыли 16 мая этого года, а строительство объекта стартовало в 2015 году. Это 4-полосный отрезок трассы А290 с 141-го по 160-й км. Дорога находится в управлении «Росавтотора». Максимально допустимая скорость через мост — 90 км/ч, а его пропускная способность — 40 000 авто в сутки. Переправа начинается от Таманского полуострова, проходит через 5-километровую дамбу и остров Тузла, огибает мыс Ак-Бурун и выходит к крымскому берегу.

До того, как проложили этот путь к одному излюбленных мест отдыха россиян, на машине к вожделенным солнечным пляжам Крыма можно было попасть на пароме. Каждое лето маленькая пропускная способность этой переправы и погодные условия, приостанавливашие ее работу, приводила к огромным пробкам. Теперь эта проблема решена.