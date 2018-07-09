Плату за проезд машин начнут брать и на региональных дорогах

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранс предложил распространить систему сбора денег за проезд грузовиков по федеральным трассам и на региональные дороги. Об идее ведомства устроить всем дальнобойщикам «Платон» вообще по всей территории страны стало известно по итогам совещания в министерстве.

Напомним, что во время введения платы с машин полной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам по всей России происходили массовые акции протеста владельцев большегрузных фур.

Кроме того, Минтранс совместно с МВД предлагают в рамках нацпроекта практически удвоить количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах страны — к 2024 году их должно стать на 10 000 больше.