Светофоров больше не будет: ученые придумали, как победить пробки

Сотрудники американского Университета Карнеги-Меллон провели первые «живые» испытания новейшей системы обмена данными между автомобилями. Она работает следующим образом: машины «сообщают» друг другу свои GPS-координаты, текущую скорость и направление движения, а компьютеры, основываясь на полученной информации, выдают водителю той или иной сигнал виртуального светофора.

Тестировали транспортные средства, оснащенные системой обмена данными, на выезде с одной из крупных парковок в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. По итогу эксперимента разработчики пришли к выводу, что эта технология позволит автомобилистам значительно экономить время, а государствам — деньги, которые расходуются на покупку и установку светофоров.

Вместе с тем авторы изобретения выявили и серьезные недочеты своего детища. Так, самый крупный недостаток заключается в том, что система обмена данными пока не подразумевает участие пешеходов, а значит светофоры на «зебрах» придется оставить. Было предложение подключить пеших участников движения через их смартфоны, но его отклонили, поскольку далеко не у всех граждан есть «умные» гаджеты.

Кроме того, на сегодняшний день система справляется со своими обязанностями только на «ровных» перекрестках, где дороги сходятся строго под прямым углом — прочие пересечения вызывают у компьютеров сложности.