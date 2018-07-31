Мост преткновения: кто виноват в обрушении моста на Ярославском шоссе

Последний июльский день ознаменовался абсурдным дорожным инцидентом, парализовавшим движение на одной из самых проблемных подмосковных трасс на несколько часов. В 10:12 утра на 27-м километре дороги М8 (Пушкинский район) обрушилась конструкция, представляющая собой наземный пешеходный переход. Элементы моста перекрыли собой все восемь полос проезжей части, не оставляя водителям ни малейшего шанса объехать обломки сооружения.

Согласно первоначальной версии, озвученной представителями Минтранса, причиной аварии послужил грузовик, у которого прямо под мостом самопроизвольно поднялся борт, пробивший постройку. Однако некоторое время спустя в интернет просочился видеоролик с места происшествия — на нем отчетливо видно, что кузов самосвала открылся задолго до того, как машина приблизилась к «пешеходнику». Не исключено, что он и не закрывался вовсе.

Возникает вопрос: зачем водителю нужно было лезть под невысокий мост с поднятым бортом? Или как можно было не заметить, что кузов поднялся, если он в самом деле «встал» самопроизвольно, без ведома рулевого? Быть может, шофер проблему все-таки обнаружил — за пару секунд до того, как попал в кадр камеры видеофиксации, расположенной неподалеку. Но почему же он тогда не стал снижать скорость, понимая, что впереди опасность…