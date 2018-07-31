Мост преткновения: кто виноват в обрушении моста на Ярославском шоссе

Фото: Социальные сети
Утром 31 июля на 27-м километре трассы М8 «Холмогоры» произошло серьезное ДТП, в результате которого все восемь полос Ярославского шоссе оказались заблокированы. Зачинщиком затяжной пробки, образовавшейся в считанные минуты, стал водитель грузовика, попытавшийся «прорваться» под пешеходным мостом с поднятым кузовом.
Виктория Базылева

Последний июльский день ознаменовался абсурдным дорожным инцидентом, парализовавшим движение на одной из самых проблемных подмосковных трасс на несколько часов. В 10:12 утра на 27-м километре дороги М8 (Пушкинский район) обрушилась конструкция, представляющая собой наземный пешеходный переход. Элементы моста перекрыли собой все восемь полос проезжей части, не оставляя водителям ни малейшего шанса объехать обломки сооружения.

Согласно первоначальной версии, озвученной представителями Минтранса, причиной аварии послужил грузовик, у которого прямо под мостом самопроизвольно поднялся борт, пробивший постройку. Однако некоторое время спустя в интернет просочился видеоролик с места происшествия — на нем отчетливо видно, что кузов самосвала открылся задолго до того, как машина приблизилась к «пешеходнику». Не исключено, что он и не закрывался вовсе.

Возникает вопрос: зачем водителю нужно было лезть под невысокий мост с поднятым бортом? Или как можно было не заметить, что кузов поднялся, если он в самом деле «встал» самопроизвольно, без ведома рулевого? Быть может, шофер проблему все-таки обнаружил — за пару секунд до того, как попал в кадр камеры видеофиксации, расположенной неподалеку. Но почему же он тогда не стал снижать скорость, понимая, что впереди опасность…

Скриншот: "Яндекс.Навигатор"

Так или иначе, но в результате ДТП на трассе M8 мгновенно сформировался «багровый» затор. И что интересно, ни «Яндексы», ни прочие навигаторы поначалу его не «видели» — первые часы системы настойчиво убеждали автомобилистов, что дорога «зеленая», и ехать по ней можно. Что же до пострадавших, то по последним данным, травмы из-за аварии получил один человек — виновник аварии. Информации о его состоянии на данный момент нет.

«Подрядная дорожная организация завершила работы по ликвидации последствий ДТП на 27-м км трассы М8. Дорожники убрали обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана, тем самым позволив открыть движение сначала в одном направлении, а затем и в другом», — отчитался около 15:00 31 августа Росавтодор. Но несмотря на то, что путь водителям спустя пять часов все же очистили, заторы в месте аварии наблюдаются до сих пор.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в России ровно год назад — 6 августа 2017-го пешеходный мост обрушился на трассе М7 «Волга» во Владимирской области. Тогда аварию спровоцировал водитель крана-манипулятора, забывший опустить стрелу, которая и послужила орудием повреждения дорожного сооружения.

В отношении виновника того ДТП составили сразу два протокола о нарушениях по статьям КоАП 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью». В этом инциденте, помимо водителя манипулятора, пострадал мотоциклист, проезжавший мимо.

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31 июля 2018
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