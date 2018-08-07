С какими проблемами столкнется на «платнике» водитель, если по пути сломается транспондер

Представьте ситуацию, когда при подъезде по выделенной полосе к пункту оплаты T-pass заветный шлагбаум никак не реагирует на ваш драгоценный транспондер. При этом путь назад наглухо заблокирован бесконечной вереницей фур, грузовиков и таких же как вы туристов, спешащих на юг. Случается такое регулярно.

Для начала вы должны быть уверены в следующем: на лицевом счете вашего электронного устройства хватает денег для оплаты тарифа; транспондер правильно установлен на лобовом стекле в соответствии с инструкцией; в вашем автомобиле не используется атермальное ветровое стекло, которое не пропускает радиосигналы. А кроме того, для правильного считывания информации с прибора при подъезде к пункту оплаты вам необходимо снизить скорость автомобиля до 30 км/ч.

Даже если все перечисленные условия безоговорочно соблюдены, а транспондер все равно парализован, вы в любом случае должны освободить полосу для проезда.