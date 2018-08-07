С какими проблемами столкнется на «платнике» водитель, если по пути сломается транспондер

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В августе начинается так называемый бархатный курортный сезон, и у многих автолюбителей путешествие к Черному морю по трассе М4 «Дон» еще впереди. Пытаясь сэкономить время при проезде платных участков, водители покупают транспондер — электронное устройство, с помощью которого осуществляется бесконтактный расчет без остановки по выделенным полосам. Но вот беда — все чаще туристы жалуются, что прибор дает сбой и в самый ответственный момент не срабатывает. Что в этом случае делать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Представьте ситуацию, когда при подъезде по выделенной полосе к пункту оплаты T-pass заветный шлагбаум никак не реагирует на ваш драгоценный транспондер. При этом путь назад наглухо заблокирован бесконечной вереницей фур, грузовиков и таких же как вы туристов, спешащих на юг. Случается такое регулярно.

Для начала вы должны быть уверены в следующем: на лицевом счете вашего электронного устройства хватает денег для оплаты тарифа; транспондер правильно установлен на лобовом стекле в соответствии с инструкцией; в вашем автомобиле не используется атермальное ветровое стекло, которое не пропускает радиосигналы. А кроме того, для правильного считывания информации с прибора при подъезде к пункту оплаты вам необходимо снизить скорость автомобиля до 30 км/ч.

Даже если все перечисленные условия безоговорочно соблюдены, а транспондер все равно парализован, вы в любом случае должны освободить полосу для проезда.

Вам несказанно повезет, если в том пункте оплаты, где с вами случилась такая неприятность, расположен Центр продаж и обслуживания, который всегд работает строго с 9.00 до 21.00. Но даже в этом случае не рассчитывайте, что ваша проблема быстро разрешиться.

В Центре обслуживания у вас только примут транспондер для проведения диагностики. Имейте в виду, что по установленным «Автодором» правилам этот процесс в лучшем случае займет до 18 календарных дней, а в худшем — все 45. Так что несмотря на положительный баланс, вам придется продолжать путь, расплачиваясь наличными.

Причем, если у вашего транспондера уже истек год гарантийного обслуживания, который исчисляется с даты его приобретения, вас обяжут оплатить все услуги Сервисного центра. Диагностика устройства стоит 50 рублей, а замена комплектующих обойдется в 350 — 700 «деревянных».

Но самое поразительное заключается в том, что получить транспондер обратно вы сможете исключительно в том же подразделении, где у вас его приняли! То есть если прибор вышел из строя в Ростовской области, и вы его передали на диагностику и ремонт в Центр обслуживания на 1093 километре трассы М4 «Дон», то явиться за ним вы должны именно туда.

Тот факт, что к тому времени ваш отпуск может уже благополучно закончиться, а живете вы в Москве, Питере или Мурманске, «Автодор» уже не интересует. Главное, что клиент платит. Причем будьте уверены, процесс возврата денег с баланса может занять также массу времени и нервов, и эта тема заслуживает отдельного материала.

Так что, решайте сами — готовы ли вы к таким рискам, и стоит ли вообще подобным способом кормить «Автодор». Тем более, портал «АвтоВзгляд» уже подробно освящал тему транспондеров и все нюансы их работы.

Напомним, что такие устройства действительно могут быть выгодны, но при определенных условиях. Во-первых, если будут исправны, и вы не столкнетесь с описанными проблемами. Во-вторых, при их наличии сэкономить время на пунктах оплаты можно только при отсутствии длинных очередей на выделенных полосах.

А подобными «девайсами» пользуются, как правило, все дальнобойщики, экспедиторы и водители рейсового пассажирского автотранспорта. Поэтому хвосты из большегрузов на выделенных полосах растягиваются порой длинней, чем в обычные порталы. В-третьих, сэкономить деньги на транспондерах можно только при условии, если вы окупите его себестоимость, которая варьируется от 1000 до 1600 рублей. Одноразовой поездки на юг по М4 «Дон» туда и обратно для этого, увы, недостаточно.

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7 августа 2018
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