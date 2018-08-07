За лето нагрузка на «ЭРА-ГЛОНАСС» выросла в разы

Услуга «Помощь на дороге» сегодня доступна для владельцев 2,3 млн. автомобилей, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Ежедневно их число растет, в среднем, на 4300 транспортных средств. В конце мая текущего года АО «ГЛОНАСС» и АО «АВТОАССИСТАНС» (Российское Автомобильное Товарищество), запустили совместный проект «Помощь на дороге».Он доступен для всех автовладельцев, в машинах которых имеется терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В комплекс услуг «Помощь на дороге» входит: устранение мелких неисправностей на месте поломки машины, юридическая консультация (ГИБДД, налоги, штрафы, постановка/снятие с учета и т. п.), поиск ближайшего дилерского центра с охраняемой стоянкой и помощь в буксировке или эвакуация машины при поломке/ДТП. Кроме того, «через кнопку SOS» в салоне машины можно вызвать такси и аварийного комиссара, а также забронировать место и добраться до подходящего отеля в случае поломки или аварии на трассе.