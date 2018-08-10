Зафиксирована 15-тысячная спасательная операция с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания «ЭРА-ГЛОНАСС» рассказала о проведении 15 000 своевременных спасательных операций на дорогах России. 15 000-й вызов был зарегистрирован 25 июля в 7:52 по московскому времени. Водитель Land Rover, ставший свидетелем наезда автомобиля LADA на пешехода в Свердловской области, нажал на кнопку экстренного вызова в своей машине и сообщил о происшествии. К пострадавшему вызвали карету «Скорой помощи». Заметим здесь, что время передачи информации о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в систему «112» не превышает 19 секунд.

Между тем, в день «юбилейного» вызова система обеспечила оперативную передачу информации о 40 происшествиях на автодорогах в экстренные оперативные службы 20 субъектов РФ. Из них 26 вызовов поступили в автоматическом режиме (без участия водителя), как случается при тяжелых ДТП. Еще три обращения поступили от очевидцев происшествий.

С момента своего запуска 1 января 2015 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала в общей сложности свыше 1 345 000 экстренных вызовов. Из них 15 815 потребовали реагирования экстренных служб. Причем 8419 сигналов «SOS» поступили в автоматическом режиме — при ДТП с сильными повреждениями автомобиля.

Количество экстренных вызовов, поступающих в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», растет пропорционально количеству зарегистрированных в ней транспортных средств.