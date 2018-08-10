Зафиксирована 15-тысячная спасательная операция с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС»

Оператор системы государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил о юбилейном вызове на место ДТП с пострадавшими.
Максим Строкер

Компания «ЭРА-ГЛОНАСС» рассказала о проведении 15 000 своевременных спасательных операций на дорогах России. 15 000-й вызов был зарегистрирован 25 июля в 7:52 по московскому времени. Водитель Land Rover, ставший свидетелем наезда автомобиля LADA на пешехода в Свердловской области, нажал на кнопку экстренного вызова в своей машине и сообщил о происшествии. К пострадавшему вызвали карету «Скорой помощи». Заметим здесь, что время передачи информации о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в систему «112» не превышает 19 секунд.

Между тем, в день «юбилейного» вызова система обеспечила оперативную передачу информации о 40 происшествиях на автодорогах в экстренные оперативные службы 20 субъектов РФ. Из них 26 вызовов поступили в автоматическом режиме (без участия водителя), как случается при тяжелых ДТП. Еще три обращения поступили от очевидцев происшествий.

С момента своего запуска 1 января 2015 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала в общей сложности свыше 1 345 000 экстренных вызовов. Из них 15 815 потребовали реагирования экстренных служб. Причем 8419 сигналов «SOS» поступили в автоматическом режиме — при ДТП с сильными повреждениями автомобиля.

Количество экстренных вызовов, поступающих в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», растет пропорционально количеству зарегистрированных в ней транспортных средств.

На данный момент в ней насчитывается более 2,3 миллионов автомобилей. Ежедневно к системе подключается около 4300 машин. Для справки: в июне 2018 года «ЭРА-ГЛОНАСС» обрабатывала в среднем 6600 вызовов ежедневно, а месяцем позже количество обращений составляло уже 7000 в день.

Кроме того, в конце мая текущего года АО «ГЛОНАСС» и АО «АВТОАССИСТАНС» (Российское Автомобильное Товарищество), запустили совместный проект «Помощь на дороге». Он доступен для всех автовладельцев, в машинах которых имеется терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Резкий всплеск запросов в рамках «Помощи на дороге» зафиксирован в июле этого года: количество обращений автомобилистов за помощью выросло в три раза по сравнению с июнем 2018-го.

В список «Помощи на дороге» входит устранение мелких неисправностей на месте поломки машины, юридическая консультация (ГИБДД, налоги, штрафы, постановка/снятие с учета и т. п.), поиск ближайшего дилерского центра с охраняемой стоянкой и помощь в буксировке или эвакуация машины при поломке/ДТП. Кроме того, «через кнопку SOS» в салоне машины можно вызвать такси и аварийного комиссара, а также забронировать место и добраться до подходящего отеля в случае поломки или аварии на трассе.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
10 августа 2018
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