Куда обращаться, чтобы власти установили шумоизоляционный забор

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Проблема безопасности дорожного движения уже давно касается не только тех, кто регулярно садится за руль. В современном мире она стала актуальной и животрепещущей абсолютно для каждого из нас. Человеку даже не обязательно выходить из своего дома и быть пешеходом, чтобы испытать на себе важность дорожного вопроса. Ведь мир покрывается густой сетью автомобильных дорог небывалыми темпами, а именно машины считаются одним из главных источников шума…
Иван Флягин

Жители крупных мегаполисов уже настолько привыкли к постоянному гулу, что очутившись на лесной лужайке вдали от каменных джунглей, чувствуют себя непривычно. Известное дело — во всем виноват автомобиль. Когда мотор работает на холостых оборотах, его почти неслышно, но стоит легковой машине разогнаться до каких-то 50—60 км в час, ее звук можно услышать на расстоянии одного километра, и он будет равен примерно 20 акустическим децибелам (дБА).

Если человек встанет на обочине шоссе или проспекта, где хором ревут и легковушки, и автобусы, и грузовики, и фуры, то его ушам придется выдерживать уровень шумового давления, равный 80—100 дБА. Это очень высокий и опасный показатель, особенно когда звук такой силы воздействует на слух продолжительное время. Для сравнения — так же громко грохочут вагоны метро, горланит автомобильная сигнализация, и почти такой же показатель у проезжающего рядом железнодорожного состава.

Чтобы понять, как шум влияет на состояние здоровья, достаточно сказать, что болевой порог у человека наступает при уровне в 130 дБА, контузия — при 140 дБА, а травматический шок — при 155 дБА. Поэтому, хлопоча о нашем здоровье, закон устанавливает допустимые нормы шума — днем его уровень не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА. Примерно аналогичный показатель характерен для негромкой человеческой речи.

Опасным считается показатель свыше 80 дБА, потому что такой избыток децибелов чреват для человека развитием срьезных проблем со слухом, а также грозит стрессом, мигренью, гипертонией и целым букетом прочих болезней. Так что не стоит недооценивать вред, который наносит здоровью шум от автомобильной дороги, как бы мы к нему не успели привыкнуть.

В этом отношении о современных водителях заботится мировой автопром, который с каждым годом совершенствует уровень шумоизоляции в автомобилях. А о том, чтобы от бесконечного грохочущего потока машин не оглохли все остальные, обязаны думать муниципальные власти. Эту проблему обычно решают путем установки вдоль дорог специальных шумоизоляционных ограждений.

Речь идет о высоких многослойных конструкциях, изготовленных из специального материала, которые снижают и поглощают уровень шума. Причем этим их функции не исчерпываются, так как кроме обеспечения акустического комфорта, они защищают жилые зоны от дорожной грязи и пыли, а также препятствуют съезду машин с проезжей части. Кроме того, на открытых участках такие ограждения могут оснащаться солнечными батареями для выработки электроэнергии.

В нормах проектирования и строительства шумоизоляционных ограждений прописаны все условия, при которых они могут быть установлены. В соответствии с отраслевой дорожной методической документацией, шумовые характеристики автотранспортных потоков определяются всесторонними расчетами. Учитывается интенсивность движения в часы пик дневного времени и наиболее шумный час ночного времени, суммарная доля грузового и общественного транспорта в потоке и средняя скорость движения в потоке.

Если вдруг житель дома, расположенного вблизи автомагистрали с интенсивным движением, чувствует у себя в квартире акустический дискомфорт, он должен немедленно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, ходатайством в местную администрацию, а при необходимости — в прокуратуру. Если специальная комиссия установит превышение допустимого предела шума, то власти обязаны в кратчайшие сроки решить проблему путем бесплатной установки в квартире звукопоглощающих стеклопакетов, либо путем возведения вдоль дороги звукоизоляционных конструкций. Главное, чтобы внутри жилых помещений уровень шума не превышал установенных законом норм.

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15 августа 2018
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