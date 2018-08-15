Куда обращаться, чтобы власти установили шумоизоляционный забор

Жители крупных мегаполисов уже настолько привыкли к постоянному гулу, что очутившись на лесной лужайке вдали от каменных джунглей, чувствуют себя непривычно. Известное дело — во всем виноват автомобиль. Когда мотор работает на холостых оборотах, его почти неслышно, но стоит легковой машине разогнаться до каких-то 50—60 км в час, ее звук можно услышать на расстоянии одного километра, и он будет равен примерно 20 акустическим децибелам (дБА).

Если человек встанет на обочине шоссе или проспекта, где хором ревут и легковушки, и автобусы, и грузовики, и фуры, то его ушам придется выдерживать уровень шумового давления, равный 80—100 дБА. Это очень высокий и опасный показатель, особенно когда звук такой силы воздействует на слух продолжительное время. Для сравнения — так же громко грохочут вагоны метро, горланит автомобильная сигнализация, и почти такой же показатель у проезжающего рядом железнодорожного состава.