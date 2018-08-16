Даешь пробки: многие улицы в российских городах станут пешеходными

Согласно статистике ГИБДД, за первые семь месяцев нынешнего года в России произошло 24 525 аварий с участием пешеходов, которые унесли жизни 2311 человек. Анализируя в том числе показатели аналогичного периода года минувшего, когда произошло 25 722 ДТП и погибли 2496 граждан, можно увидеть, что число «пешеходных» происшествий в нашей стране снижается. Со скоростью асфальтоукладчика, но все же снижается.

Несмотря на это, цифры, которые сегодня отображены в пропитанных кровью гаишных сводках, неприемлемые и катастрофические. Ясно одно — решение проблемы безопасности пеших участников дорожного движения уже не терпит отлагательства. Другой вопрос, что с этим делать. Проводить бессмысленные социальные акции? Загружать дороги новыми камерами, знаками и светофорами? Обустраивать в ущерб автомобилистам пешеходные улицы? Или, быть может, стоит заняться переходами, чтобы безлошадные участники трафика наконец перестали бросаться под колеса, жалуясь, что тащиться до «зебры» слишком далеко.