Даешь пробки: многие улицы в российских городах станут пешеходными

Российские власти, похоже, всерьез принялись за повышение безопасности дорожного движения. В обозримом будущем автовладельцев ждут не только нравоучения с экранов телевизоров, приемлемый асфальт, новые ПДД и штрафы, но и расширение пешеходных зон. Вместе со свежими — удобными и безопасными — тротуарами в мегаполисах появится масса «кирпичей», запрещающих водителям проезд по привычным маршрутам.
Согласно статистике ГИБДД, за первые семь месяцев нынешнего года в России произошло 24 525 аварий с участием пешеходов, которые унесли жизни 2311 человек. Анализируя в том числе показатели аналогичного периода года минувшего, когда произошло 25 722 ДТП и погибли 2496 граждан, можно увидеть, что число «пешеходных» происшествий в нашей стране снижается. Со скоростью асфальтоукладчика, но все же снижается.
Несмотря на это, цифры, которые сегодня отображены в пропитанных кровью гаишных сводках, неприемлемые и катастрофические. Ясно одно — решение проблемы безопасности пеших участников дорожного движения уже не терпит отлагательства. Другой вопрос, что с этим делать. Проводить бессмысленные социальные акции? Загружать дороги новыми камерами, знаками и светофорами? Обустраивать в ущерб автомобилистам пешеходные улицы? Или, быть может, стоит заняться переходами, чтобы безлошадные участники трафика наконец перестали бросаться под колеса, жалуясь, что тащиться до «зебры» слишком далеко.
О переходах речи пока нет — власти для начала (и для конца?) займутся пешеходными пространствами. Так, на днях Минтранс РФ опубликовал новые методические рекомендации по развитию пешеходных пространств, адресованные региональным властям. Ключевой целью совершенствования придорожных территорий ставится повышение уровня безопасности. Кроме того, правительство намерено увеличить интенсивность движения пешеходов и создать для них максимально комфортные условия.
Согласно документу, выбирать места для обустройства пешеходных зон будут, исходя из нескольких факторов. В их числе близость к остановкам маршрутных транспортных средств, культурным и, конечно, коммерческим объектам — чтобы, проходя мимо, гуляющие заносили денежки в придорожные магазины. Пообещали позаботиться и об автомобилистах. Цитируем: «Обязательным условием для ограничения движения автомобильного транспорта на потенциальной пешеходной территории является наличие дублирующих или альтернативных путей».
Если говорить конкретнее, то в ближайшие несколько лет удобные и безопасные тротуары соорудят вдоль обычных дорог и скоростных магистралей. Особое внимание уделят пешеходным уровням в составе развязок, которые в настоящее время доставляют гражданам множество хлопот. Но самое главное — в обозримом будущем станет в разы больше улиц, где движение транспортным средствам полностью запрещено — как Старый Арбат в Москве или Малая Конюшенная в Санкт-Петербурге.
Да, автомобилистам в свете этих событий в который уже раз (как будто они не люди, не граждане, не электорат) придется потесниться. И наверняка подобные нововведения вызовут, по сложившейся традиции, массовые недовольства моторизованных россиян. Еще бы! Только мазохисты получают наслаждение, простаивая с утра до вечера в «багровых» пробках… В общем, все идет к тому, что эксплуатировать собственный автомобиль в городе станет невозможно. Взгляните на цены — бензин, страховка, налоги, обслуживание, гаишники-взяточники. А теперь еще пешеходные улицы с бесконечными заторами туда же.