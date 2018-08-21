Крымский мост поставил новый рекорд

На данный момент по Крымскому мосту, начиная с 16 мая, когда было открыто движение по нему, пролив в обе стороны пересекли более двух миллионов машин.

—С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали 2,028 миллиона транспортных средств в обе стороны,— говорится в сообщении, распространенном пресс-службы УПРДОР «Тамань» Росавтодора, в управлении которого находится инженерное сооружение.

Причем в сторону Крыма с 16 мая по 20 августа проехали 1,065 миллиона автомобилей. Напомним, что абсолютный рекорд автотрафика по мосту через Керченский пролив был установлен в воскресенье, 12 августа. Тогда за сутки по его асфальту в обе стороны проехали более 33 000 машин.