Крымский мост поставил новый рекорд

Дорожники, обслуживающие мостовой переход между материком и Крымским полуостровом, объявили и рекордной интенсивности потока машин, пересекающих Керченский пролив.
Максим Строкер

На данный момент по Крымскому мосту, начиная с 16 мая, когда было открыто движение по нему, пролив в обе стороны пересекли более двух миллионов машин.

—С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали 2,028 миллиона транспортных средств в обе стороны,— говорится в сообщении, распространенном пресс-службы УПРДОР «Тамань» Росавтодора, в управлении которого находится инженерное сооружение.

Причем в сторону Крыма с 16 мая по 20 августа проехали 1,065 миллиона автомобилей. Напомним, что абсолютный рекорд автотрафика по мосту через Керченский пролив был установлен в воскресенье, 12 августа. Тогда за сутки по его асфальту в обе стороны проехали более 33 000 машин.

дорога
21 августа 2018
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