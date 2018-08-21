На российских дорогах устанавливают сверхумные камеры видеофиксации

На первоначальном этапе 100 камер с так называемой нейросетью появятся в Москве. Затем, вероятно, их начнут внедрять на дорогах Подмосковья. Разумеется, не останутся без внимания и регионы.

Новые средства видеофиксации позволяют отслеживать не только нарушителей ПДД, но и в целом следить за обстановкой на проезжей части, а также анализировать причины возникновения той или иной ситуации на дороге, в том числе заторов.

Алгоритм работы этих камер построен на технологиях, некогда придуманных военными. Функционировать системы будут вкупе с единой сетью теленаблюдения ЦОДД.