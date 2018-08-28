Почему на платной Ленинградке действует такой высокий тариф

Что почем

Напомним, что под головным участком новой Ленинградки подразумевается отрезок дороги от МКАДа до подмосковного Солнечногорска — с 15-го по 58 км. Проезд для легковушки по этой дороге обойдется в диапазоне от 100 до 600 рублей в зависимости от маршрута и времени суток, а с транспондером это будет дешевле — от 80 до 480.

Например, чтобы днем воспользоваться платными участками шоссе М-4 от 21 км по 1119 км на легковой машине без транспондера потребуется 1090 рублей, с транспондером — 837. Но в случае с Ленинградкой речь идет о 43 километрах, а «платники» на трассе «Дон» насчитывают более тысячи верст. Разница говорит сама за себя.

«Сравнивать тарифы на проезд по М-11 и М-4 некорректно, — комментирует ценовую политику управляющей компании Олег Завьялов. — Дорога М-11 — новая, современная трасса, которая проектировалась и строилась абсолютно с нуля.

Не стоит также забывать, что границы платной дороги начинаются непосредственно от МКАД, а пункты пропуска стоят дальше. Таким образом, жители Долгопрудного и Химок абсолютно бесплатно пользуются дорогой. Также, например, бесплатно ездит общественный городской транспорт, например, автобус 400Э, курсирующий по М-11 между Зеленоградом и станцией метро "Речной вокзал».