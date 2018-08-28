Почему на платной Ленинградке действует такой высокий тариф

Фото www.msp-highway.com
Три года назад был открыт головной участок платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, но высокие тарифы за его использование оказались не по зубам большинству автолюбителей. Положение не изменилось даже после того, как пару лет назад свое недовольство на эту тему выразил Владимир Путин. PR-менеджер «Северо-Западной концессионной компании», управляющей этим участком, Олег Завьялов рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему там установлены такие цены, и в чем заключается уникальность М-11.
Иван Флягин

Что почем

Напомним, что под головным участком новой Ленинградки подразумевается отрезок дороги от МКАДа до подмосковного Солнечногорска — с 15-го по 58 км. Проезд для легковушки по этой дороге обойдется в диапазоне от 100 до 600 рублей в зависимости от маршрута и времени суток, а с транспондером это будет дешевле — от 80 до 480.

Например, чтобы днем воспользоваться платными участками шоссе М-4 от 21 км по 1119 км на легковой машине без транспондера потребуется 1090 рублей, с транспондером — 837. Но в случае с Ленинградкой речь идет о 43 километрах, а «платники» на трассе «Дон» насчитывают более тысячи верст. Разница говорит сама за себя.

«Сравнивать тарифы на проезд по М-11 и М-4 некорректно, — комментирует ценовую политику управляющей компании Олег Завьялов. — Дорога М-11 — новая, современная трасса, которая проектировалась и строилась абсолютно с нуля.

Не стоит также забывать, что границы платной дороги начинаются непосредственно от МКАД, а пункты пропуска стоят дальше. Таким образом, жители Долгопрудного и Химок абсолютно бесплатно пользуются дорогой. Также, например, бесплатно ездит общественный городской транспорт, например, автобус 400Э, курсирующий по М-11 между Зеленоградом и станцией метро "Речной вокзал».

Уникальность нашего проекта также в том, что он реализуется в рамках государственно-частного партнерства, треть средств инвестировало государство, остальная часть — кредиты, частные инвестиции, облигации. А что касается тарифов на проезд, то они рассчитываются исходя из спроса на тот или иной маршрут".

Не секрет, что средства, затраченные на строительство и эксплуатацию современного автобана, участникам проекта придется окупать немалые. По официальной информации, общая стоимость реализации головного участка дороги составляет более 60 миллиардов рублей (в том числе, стоимость строительства без НДС в размере 44 миллиардов и обслуживание кредитной линии). К государственному финансированию относятся 22,850 миллиардов из Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Остальная часть — коммерческое финансирование, в том числе, собственные средства акционеров — более 8 миллиардов рублей и привлеченные ими заемные финансы (банковская кредитная линия Сбербанка и Внешэкономбанка (до 29,2 миллиардов рублей), долгосрочные проектные облигации (в размере 10 миллиардов рублей).

Трафик

На первый взгляд, повысить прибыль можно за счет снижения тарифов за проезд, когда более лояльные цены привлекут поток новых клиентов. Однако представитель «Северо-Западной концессионной компании» уверяет, что эта модель на платных дорогах не работает, так как за счет снижения тарифов можно увеличить трафик, но не прибыль.

Тем более, что и при нынешних ценах за проезд трасса М-11 не пустует. Например, в летнее время автобаном ежедневно пользуются более 50 000 автомобилистов в день, а в периоды высокой загруженность трафик достигает 75 000 машин за день.

«Причем, платную дорогу выбирают не только пользователи Ленинградки, — подчеркивает Олег Завьялов. — Наши клиенты, например, объезжают пробки на Пятницком и Дмитровском шоссе».

Не секрет, что для руководства М-11 выгодны пробки на бесплатных альтернативах. Ведь модель использования платного автобана достаточно простая: платежеспособный водитель выбирает ее, когда запружены обычные дороги. Тем более, там гарантирован комфорт: отсутствие светофоров, качественное покрытие, высокий уровень безопасности, бесплатный сервис.

Но тогда зачем при строительстве новой трассы инициаторы проекта обещали решить одну из главных задач — разгрузить М-10 и увеличенить ее пропускную способность? Ведь глухие заторы в обе стороны на старой Ленинградке на отрезке до Солнечногорска в районе Химок, Кириловки, Дурыкино и в других населенных пунктах никуда не делись…

Бесплатные услуги

Зато, если уж вы въехали на М-11, заплатив по установленному тарифу, то ничего дополнительно платить уже не нужно. По словам Олега Завьялова, все клиенты могут абсолютно бесплатно обратиться к услугам аварийного комиссара. Например, если у них сломался автомобиль или спустило колесо.

Кроме того, на М-11 предусмотрена бесплатная эвакуация в пределах платного участка от МКАД до Солнечногорска (58-й км трассы М-11). Вызвать комиссара можно по телефону *2011. Все эти услуги включены в стоимость проезда.

Как сэкономить

Как и на других платных дорогах, на новой Ленинградке есть возможность минимизировать стоимость проезда за счет скидки при пользовании транспондером и различными клиентскими программами. Электронное устройство предоставляется в аренду, но если в течение месяца водитель его не применил, арендная плата не взимается.

Скидка за проезд с учетом составляет 20%, а также водитель может приобрести абонемент на 10, 20 и 30 поездок, таким образом стоимость поездки можно на 60%. До Солнечногорска можно доехать по абонементу за 280 рублей. Как уверяет представитель «Северо-Западной концессионной компании», оплачивая проезд по платной дороге, водитель экономит не только время, но и получает современную, качественную и безопасную автомагистраль…

В чем уникальность

По словам Олега Завьялова, для того, чтобы проезд был быстрым, комфортным и безопасным при строительстве трассы использовались новейшие технологии и самые эффективные дорожно-строительные материалы. Иными словами, самый качественный асфальт укладывался с помощью самой передовой техникой с учетом всех необходимых параметров.

Кроме того, специально для строительства трассы был разработан целый комплекс мер безопасности. Например, на М-11 работает центр управления и мониторинга дорожным движением, организована оперативная помощь на дороге и эвакуация аварийных транспортных средств. Каждые шесть часов дорогу патрулируют сотрудники службы безопасности.

М-11 оборудована подземными переходами для животных, подходы к которым защищены специальными экранами, для того, чтобы воздействие шума и света фар машин на них было сведено к минимуму. Очистка ливневых и талых вод осуществляется с использованием современных технических средств и технологий, исключающих загрязнение поверхностных и грунтовых вод.

Что касается эстетики, то все элементы придорожной инфраструктуры — здания пунктов оплаты за проезд, посты ГИБДД, технические строения — выполнены в едином современном архитектурном стиле с использованием ландшафтного оформления.

Как утверждает представитель управляющей компании, головной участок новой скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург стал одной из первых в России магистралей европейского качества, при строительстве и эксплуатации которой используются современные европейские инновационные технологии.

«Платная дорога должна выполнять свою основную функцию — обеспечивать быстрый, комфортный и безопасный проезд, и М-11 это гарантирует», — резюмировал Олег Завьялов. Вот только удовольствие это далеко не для всех, а только для избранных.

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28 августа 2018
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