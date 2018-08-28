В Москве впервые применили резиновую «зебру»

Новый виток экспериментов над пешеходами и водителями стартовал на улицах Москвы. В его рамках будет испытываться пешеходный переход из резины.

— Основным преимуществом таких переходов, по нашим оценкам, может стать то, что автомобилисты, подъезжая к пешеходному переходу, сбрасывают скорость, что может положительно сказаться на снижении аварийности, — заявил представителям СМИ руководитель дирекции по строительству и эксплуатации улично-дорожной сети московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев.

По его словам, первая резиновая «зебра», приподнятая над уровнем проезжей части, уже установлена 28 августа на Керченской улице около дома №2.

—Если этот пешеходный переход позволит улучшить дорожную ситуацию в и снизит аварийность, то практика установки таких приподнятых переходов будет распространена на другие районы города, — пообещал представитель ЦОДД.

Напомним, что ранее московские власти пытались внедрить в городе приподнятые «зебры» из камня. Но их быстро разбивали грузовики.

Помимо сообщения о «резиновой зебре», Алексеев рассказал журналистам, что к началу учебного года «лежачими полицейскими» были оснащены порядка 60 пешеходных переходов у школ Москвы. И еще на 35 переходах возле учебных заведений искусственные неровности были восстановлены.