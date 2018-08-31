С началом осени количество машин в Москве увеличилось на 6%

Конец лета в Москве традиционно сопровождается резким ростом загруженности дорог, пробками и прочими «прелестями», связанными с массовым возвращением отпускников в город. В связи с этим мы попросили специалистов ЦОДД столицы спрогнозировать ситуацию с трафиком в начале сентября.
В преддверии нового учебного года и окончания отпускного сезона ожидается осложнение дорожной ситуации. Традиционные скопления машин на въезде в Москву происходят в последние выходные лета, когда детей привозят с дач для подготовки к школе. Таким образом, въехать Москву будет немного сложней. Кроме того, по сравнению с прошлой неделей увеличилось количество автомобилей.
Так, в часы пик на этой неделе на дорогах уже передвигается на 6% больше автомобилей, чем в среднем летом. С наступлением учебного сезона ведомство прогнозирует локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов, так как родители начинают готовить детей к детскому саду/школе и ездят за покупками.
– Мы рекомендуем автомобилистам избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи крупных торговых центров и детских магазинов. Например, Центрального детского мира, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ЦОДД Москвы.
Журналисты нашего издания были несколько удивлены, что переход от комфортного летнего 3—4-балльного уровня загруженности столичных магистралей к осенним 7—9-балльным заторам обусловлен появлением на улицах всего 6 % «дополнительных» машин.
Однако специалисты организации уверили нас с цифрами в руках, что «осенняя» прибавка к летнему трафику именно такова — +6%, не более. Имея перед глазами подобные данные остается списывать резкий рост загруженности столичных дорог осенью началом учебного сезона, когда родители начинают массово возить детей по образовательно-развлекательным делам, и ухудшением погодных условий — дождями и прочими осенними «радостями».