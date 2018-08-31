Сколько стоит проезд по новому участку М11 в объезд Солнечногорска и Клина

Оплата принимается как наличными, так и банковской картой. Но есть возможность сэкономить: используя транспондер, нужно будет отдать только 80 рублей. Для участников программ лояльности стоимость может опуститься даже до 72 «деревянных». Выходит, что постоянным пользователям один километр объездной обойдется меньше, чем в два «целковых».

Кроме того, на свежем участке имеется два съезда — на Пятницкое шоссе и на Большую бетонку' А108. При проезде с 58-го по 67-й км хватит 20 рублей, а с 58-го по 89-й — 80-и, причем это без скидок по транспондеру и программе лояльности, рассказали порталу «АвтоВзгляд» пресс-службе компании «Автодор».

Разрешенная скорость на открывающемся отрезке дороги — 110 км/ч, которую позже увеличат до 130.

Надо сказать, что съехать с указанного участка на М10 (в сторону Клина) можно будет только на 97-м км, а въехать туда — только через Московское большое кольцо на 89-м км. Но это временно. Потом откроются все съезды и выезды.

Между тем, напомним, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, почему на платной Ленинградке такие высокие тарифы. Любопытные факты о М11 можно узнать здесь.