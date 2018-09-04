Какие новые дорожные знаки вот-вот появятся в России

Сенсационные сообщения СМИ о разработке якобы новых знаков, способных меняться в соответствии с изменениями дорожной обстановки, на поверку оказались «ма-а-а-а-леньким» преувеличением. На самом деле речь идет о разработке новой редакции дорожного ГОСТа, который не менялся почти четверть века.
ФАУ РОСДОРНИИ распространило сообщение о завершении разработки нового дорожного ГОСТ Р «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».
Но это же так скучно звучит — решили редактора ряда СМИ. И выдрали из соответствующего пресс-релиза «сенсационное» сообщение о том, что теперь в России будут устанавливать «умные» дорожные знаки, которые станут самостоятельно менять ограничения скорости в зависимости от текущих погодных условий, и растиражировали его.
Редакция портала «АвтоВзгляд» очень удивилась и обратилась за разъяснениями к представителям РОСДОРНИИ. Нас смутило то обстоятельство, что подобные «динамические дорожные знаки» мы можем видеть и сейчас каждый день на дорогах страны. Над МКАД и Третьим транспортным кольцом, например, уж много лет как смонтированы подобные устройства. На них высвечивается ограничение скорости на том или ином участке. Неужели они висят и нагло не соответствуют ныне действующему ГОСТу, удивились мы?
В РОСДОРНИИ нам пояснили, что ничего не соответствующего правилам над дорогами сейчас не болтается. В том числе и «динамические знаки», которые применяются и сейчас. Другое дело, что разработка новой редакции ГОСТ Р потребовалась для того, чтобы учесть изменения, произошедшие в дорожной отрасли за последние четверть века.
В новом документе учитываются требования техрегламента «Безопасность автомобильных дорог»; положения Европейского соглашения о международных автомагистралях (СМА); межправительственные соглашения по сети азиатских автомобильных дорог; введенные в силу межгосударственные и национальные стандарты и своды правил, а также «Руководство по строительству автобанов в Германии». Кроме того, при его разработке во главу угла ставится информация о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в области транспорта,в том числе, разработки в области интеллектуальных систем.