Какие новые дорожные знаки вот-вот появятся в России

ФАУ РОСДОРНИИ распространило сообщение о завершении разработки нового дорожного ГОСТ Р «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».

Но это же так скучно звучит — решили редактора ряда СМИ. И выдрали из соответствующего пресс-релиза «сенсационное» сообщение о том, что теперь в России будут устанавливать «умные» дорожные знаки, которые станут самостоятельно менять ограничения скорости в зависимости от текущих погодных условий, и растиражировали его.

Редакция портала «АвтоВзгляд» очень удивилась и обратилась за разъяснениями к представителям РОСДОРНИИ. Нас смутило то обстоятельство, что подобные «динамические дорожные знаки» мы можем видеть и сейчас каждый день на дорогах страны. Над МКАД и Третьим транспортным кольцом, например, уж много лет как смонтированы подобные устройства. На них высвечивается ограничение скорости на том или ином участке. Неужели они висят и нагло не соответствуют ныне действующему ГОСТу, удивились мы?