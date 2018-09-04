Куда ведет самая длинная эстакада Москвы

О том, что Первопрестольная буквально задыхается от отсутствия дорог, связывающих между собой разные районы, известно давно. И пусть не очень многое, но кое-что в этом направлении делается. И запуск данного участка, который значительно улучшит транспортную ситуацию на востоке и юго-востоке Москвы — очередное тому подтверждение.

Строительство участка СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД позволило перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на вылетные магистрали — Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК)

​– Решение строить этот участок Северо-Восточной хорды в таком сложном эстакадном исполнении было принято для того, чтобы не нарушать и не перестраивать сложившуюся в районе дорожную сеть, — комментирует событие порталу «АвтоВзгляд» заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Напомним, что Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва-Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.