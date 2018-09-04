Платная трасса Москва-Санкт-Петербург откроется на год позже

Трасса с самой высокой в России стоимостью проезда — скоростная платная дорога М11 от Москвы до Санкт-Петербурга — может быть открыта для на всем своем протяжении движения в 2019 году, считает глава Минтранса Евгений Дитрих.

—Остается ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году, — сообщил журналистам г-н Дитрих.

Напомним, что 1 сентября текущего года было открыто движение на участке 58—97 километр М11 — обход Солнечногорска и Клина. Ранее, 6 июня машины поехали по самому длинному участку трассы — 334—543 км. в Тверской и Новгородской областях.

Всю трассу протяженностью 669 километров планировалось полностью сдать в эксплуатацию уже в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу. Однако что-то пошло не так и об этих планах власти скромно перестали упоминать еще прошедшей зимой.

Владельцы строящегося «платника» ранее говорили, что проезд по его 669 километрам в один конец будет стоить около 2 000 рублей. Для справки: за проезд по платным участкам трассы М4 «Дон» примерно такой же протяженности владелец легковушки в самом худшем случае заплатит вдвое меньше — около 1000 рублей. А если он поедет в Крым ночью, то сэкономит почти половину этой суммы. Пафосная трасса М11 к таким фокусам не располагает.