На трассе М-4 «Дон» увеличили разрешенную скорость

Увеличение скоростного режима касается легковых и грузовых транспортных средств с максимальной массой не более 3,5 тонн. Речь идет о самом востребованном на федеральной автодороге М-4 участке км 517 — км 544 в обход Усмани и Рогачевки, где за восемь месяцев проехало свыше 4 000 000 машин.

Ранее установленные знаки разрешали здесь ехать не больше 110 км/ч, а теперь скорость увеличилась до 130 км/ч — сейчас в головах наших водителей наверняка нарисовались не штрафуемые 149 км/ч.

Кстати, еще на двух участках магистрали М-4 «Дон» км 94 — км 103 и км 113 — км 120, можно ехать со скоростью 130 км/ч. А в течение сентября «Автодор» намерен увеличить скоростной лимит на этой трассе еще на нескольких участках — в Тульской и Ростовской областях.