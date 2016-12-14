ЦОДД столицы внезапно узнал, что Новый Год — будет

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сморозил очередную банальность: оказывается, перед Новым Годом люди начинают больше ездить на машинах, готовясь к празднику.

Максим Строкер

Костюм «Капитана Очевидность» в очередной раз оказался к лицу столичному ЦОДД. «В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок — это связано с предновогодней подготовкой, все спешат за подарками. Основной пик транспортной загруженности придется именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. Но уже в последний рабочий день года, 30 декабря, на дорогах станет заметно свободней, а к вечеру субботы, 31 декабря, магистрали столицы и вовсе опустеют» — именно такие «сенсационные» выводы содержатся в официальном сообщении на сайте Департамента транспорта Москвы.

Кроме того, там указывается, что в предновогодний период, «согласно статистике наших трафик-инженеров, количество автомобилей на столичных дорогах с региональными номерами составило более 50%». Из этого факта безвестный автор гениального по своей бесполезности пресс-релиза делает назидательно-оптимистичный вывод, что москвичи предпочитают ездить не на машинах, а на общественном транспорте. Если уж господа из Дептранса решили сделать вид, будто их интересуют подробности из жизни электората, то гораздо полезней для жителей города было бы тиражирование совершенно иной информации.

MK

А именно о новогоднем «подарочке» городских чиновников для всех, кто не только смеет владеть личной машиной в столице, но и покушается на пользование ее дорожной сетью. Мы имеем в виду то обстоятельство, что в новый, 2017 года еще более 200 улиц в спальных районах Москвы встретят в статусе платной парковки. И неплохо бы уважаемым чиновникам департамента откровенно сказать горожанам, что на самом деле продажа мест возле их домов вводится не ради мифического «улучшения жизни», а исключительно ради сбора дополнительных денег с плебса — либо в виде платы за стоянку, либо в форме «резидентного разрешения».

И что процесс превращения столицы нашей Родины в одну большую платную парковку остановится только на физических границах города. Недаром глава транспортного ведомства столицы Максим Ликсутов прямо заявляет в СМИ: «Я об этом говорю постоянно: точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Это не какие-то районы, не какие-то участки улично-дорожной сети, одно-два-три-пять мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянной».

заторы, пробки, дептранс
14 декабря 2016
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