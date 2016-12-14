ЦОДД столицы внезапно узнал, что Новый Год — будет

Костюм «Капитана Очевидность» в очередной раз оказался к лицу столичному ЦОДД. «В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок — это связано с предновогодней подготовкой, все спешат за подарками. Основной пик транспортной загруженности придется именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. Но уже в последний рабочий день года, 30 декабря, на дорогах станет заметно свободней, а к вечеру субботы, 31 декабря, магистрали столицы и вовсе опустеют» — именно такие «сенсационные» выводы содержатся в официальном сообщении на сайте Департамента транспорта Москвы.

Кроме того, там указывается, что в предновогодний период, «согласно статистике наших трафик-инженеров, количество автомобилей на столичных дорогах с региональными номерами составило более 50%». Из этого факта безвестный автор гениального по своей бесполезности пресс-релиза делает назидательно-оптимистичный вывод, что москвичи предпочитают ездить не на машинах, а на общественном транспорте. Если уж господа из Дептранса решили сделать вид, будто их интересуют подробности из жизни электората, то гораздо полезней для жителей города было бы тиражирование совершенно иной информации.