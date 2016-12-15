Не оплатил штраф — лишился прав!

Как стало известно «Авторамблеру», ФССП взыскала с должников 2,2 млрд. рублей, используя превентивные меры и фактическое ограничение на право управления транспортными средствами. При этом 1,4 млрд. составляют алиментные платежи, а остальные 465,8 млн. рублей приходятся на административные штрафы.

По данным статистики за 10 месяцев 2016 года ФССП лишила прав 176 тысяч должников по 205,7 тысяч исполнительных производств. «Об эффективности говорит увеличение взысканных средств в счет погашения задолженности, — рассказывают приставы. — Как показывает практика, сам факт вручения должнику предупреждения о возможном ограничении водительских прав мотивирует его к исполнению требований».

Напомним, возможность отстранять от управления злостных неплательщиков появилась у ведомства с 15 января 2016 года. С этого момента ФССП имеет право приостанавливать действие водительского удостоверения до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Подобная мера применяется приставами в случае, если сумма долга превышает 10 000 рублей.