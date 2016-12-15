С 2017 года в России запретят подержанные иномарки

СМИ сообщили, что таможня перестанет оформлять ввозные документы на импортируемые в Россию машины, если на них не будет установлена «тревожная кнопка» системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 2017 года в ПТС в раздел «особые отметки» в обязательном порядке будут вносится сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в свидетельстве безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), сообщила РСН со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

До последнего времени, напомним, предполагалось, что на территории таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана с 1 января 2017 года нельзя будет продавать новые машины без пресловутого блока «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с этим многие автопроизводители, преимущественно премиальных брендов, объявили, что с начала будущего года перестают продавать на отечественном рынке модели, не пользующиеся существенным спросом. Речь шла, преимущественно, о кабриолетах, двухместных купе и подобных типах авто. Дело в том, что для получения официального допуска на российский авторынок с 2017 года требуется заранее, с помощью краш-теста двух экземпляров модели на Дмитровском полигоне, доказать, что машина оснащена блоком экстренного реагирования, и это устройство срабатывает.