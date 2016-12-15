С 2017 года в России запретят подержанные иномарки

Стало известно, как повлияет на отечественный авторынок запрет на ввоз в Россию машин, не оснащенных российской системой экстренного реагирования при ДТП на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Максим Строкер

СМИ сообщили, что таможня перестанет оформлять ввозные документы на импортируемые в Россию машины, если на них не будет установлена «тревожная кнопка» системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 2017 года в ПТС в раздел «особые отметки» в обязательном порядке будут вносится сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в свидетельстве безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), сообщила РСН со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

До последнего времени, напомним, предполагалось, что на территории таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана с 1 января 2017 года нельзя будет продавать новые машины без пресловутого блока «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с этим многие автопроизводители, преимущественно премиальных брендов, объявили, что с начала будущего года перестают продавать на отечественном рынке модели, не пользующиеся существенным спросом. Речь шла, преимущественно, о кабриолетах, двухместных купе и подобных типах авто. Дело в том, что для получения официального допуска на российский авторынок с 2017 года требуется заранее, с помощью краш-теста двух экземпляров модели на Дмитровском полигоне, доказать, что машина оснащена блоком экстренного реагирования, и это устройство срабатывает.

Для редко покупаемых в России моделей премиальных марок такая процедура просто не выгодна с экономической точки зрения. В частности, именно поэтому всякие Ferrari с Lamborgihni и Bentley с Rolls Royce тоже не стали связываться с российской системой экстренного реагирования. Видимо, там решили обойти это требование с помощью схемы, подразумевающей формальную покупку интересующей клиента машины за рубежами таможенного союза и ввозом ее в Россию как уже ему принадлежащей. В свете выяснившихся подробностей получается, что вообще никто и никак не сможет ввести на российскую таможенную территорию машину без «тревожной кнопки» системы экстренного реагирования.

Как будут выходить из положения отечественные почитатели Bugatti и Aston Martin — вопрос, конечно, интересный. Но гораздо более насущная проблема касается не кучки толстосумов, а миллионов российских автовладельцев. И звучит она следующим образом: если власти продолжат и дальше такими темпами внедрять ГЛОНАСС-систему слежения за всеми и вся, то как скоро выяснится, что и все уже имеющиеся на руках машины должны самооснаститься этими «черными ящиками»? Под угрозой запрета на перепродажу, например…

навигатор, ДТП
15 декабря 2016
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