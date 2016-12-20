Как отравление «Боярышником» скажется на цене стеклоомывающих жидкостей для машины

Фото Александр Кулибанов
Нездоровая истерия, которую с подачи властей развернули СМИ вокруг гибели полсотни конченых алкоголиков в Иркутской области, отравившихся настойкой «Боярышник», предназначенной для принятия ванн, на самом деле имеет очень серьезную финансовую подоплеку. Частная, по большому счету, история из жизни маргиналов, в одночасье ставшая вдруг чуть ли не национальной трагедией, аукнется в итоге резким подорожанием абсолютно любой спиртосодержащей продукции в стране. Включая и крайне востребованные у нас стеклоомывающие жидкости для автомобилей.

Дмитрий Зленко

Не сочтите автора этих строк «сухарем» или циничным журналюгой, для которого человеческая жизнь — шелуха от семечки подсолнуха. Просто давайте разложим ситуацию по полочкам чтобы понять, откуда растут ноги у этой истории. Итак, 5 ноября 2016 года замглавы Минфина РФ Илья Трунин сообщил журналистам, что ведомство намерено на законодательном уровне приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции. Дословно это звучало так:

— С момента введения ЕГАИС доля легального алкоголя начинала расти, но стал появляться суррогат — это медицинские продукты, такие как настойка боярышника, бальзамы, спирт, а их тоже потребляют и вреда здоровью в принципе нет. Думаю, что можно ввести ЕГАИС на боярышник и другие бальзамы.

Инициативу Минфина общественность встретила с ухмылкой, дескать, вы там совсем что ли с дуба рухнули? Ведь жизненно важные для сердечников лекарства тоже содержат спирт, но это же не повод приравнивать их стоимость к пузырю «беленькой». Если бы с подобной инициативой выступили Минздрав, Росалкогольрегулирование или, на худой конец, МВД, то можно было бы подумать, что ведомства бьются за то, чтобы убрать с рынка опасную для жизни и здоровья продукцию. Но коль о введении акциза на аптечные «фанфурики» заговорило Министерство финансов, то однозначно напрашивается вывод, что здесь ничего личного, то есть никакой заботы о любителях залить за ворот.

Фото flickr.com

Просто стране деньги очень нужны. Ведь только представьте, если каждый пузырек обложить акцизом, к примеру, в 50 рублей, то в бюджете страны за год может появиться десяток-другой миллиардов рублей!

Но, повторимся, поддержки среди населения инициатива не нашла. Более того, ряд экспертов, в том числе и врачей, высказался против обременения акцизами лекарственных спиртосодержащих препаратов. И тут как нельзя кстати — спустя, повторимся, месяц после заявления замминистра финансов о намерении ввести акциз на лекарства, в составе которых есть C2H5OH, — подворачивается история с иркутскими алкашами. Совершенно случайно, разумеется, но очень вовремя для того, чтобы коренным образом изменить отношение широких масс к введению нового акциза на настойки, бальзамы, лекарства и другие «спиртосодержанты», к которым относятся и технические жидкости, включая стеклоомывающие.

А почему нет, если учесть, что крепость хороших «незамерзаек», сделанных в большинстве своем на основе спирта, составляет 35%. И если сейчас 5-литровая канистра со стеклоочистителем продается на обочине по цене 100−150 рублей, то с введением оброка (акцизный сбор на крепкий алкоголь составляет 102 рубля за литр) ее стоимость может подняться до 500−750 рублей за баклажку.

Фото i.ytimg.com

И не важно, что большинство «незамерзаек» сделано у нас на основе неподакцизного (пока!) изопропилового спирта. Если учесть, что его широко используют при изготовлении парфюмерии, косметики, средств личной гигиены, применяют в фармацевтике и даже при производстве пищевых концентратов, обосновать подакцизность этого продукта теперь проще-простого. И особенно если учесть, что изопропиловый спирт вполне годен для внутреннего потребления — он, если вы не знали, обязательная составляющая сивушных масел в самогоне. Да и отравиться им хотя и можно, но сложно. Дело в том, что рискнувшие отведать зелья граждане становятся мертвецки пьяными от 10−20 граммов, то есть хапнуть смертельную дозу просто не успевают: 50 грамм изопропила равна по воздействию на организм 500 грамм водки. При этом скорость его окисления в организме в 2−2,5 раза ниже, чем у этилового спирта, то есть опъянение длится в разы дольше.

Фото coconutsciencelaboratory.com

Иными словами фразу Дмитрия Медведева о том, что «необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль, включая упомянутую систему ЕГАИС», подотчетные ему чиновники теперь вполне могут отнести и к «незамерзайкам». А значит ездить на машине зимой станет еще накладнее. А возможно, и опаснее, поскольку значительная часть автовладельцев станет экономить на покупке безумно дорогого стеклоочистителя.

кризис, техническое обслуживание, мошенничество
20 декабря 2016
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