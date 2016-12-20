Как отравление «Боярышником» скажется на цене стеклоомывающих жидкостей для машины

Не сочтите автора этих строк «сухарем» или циничным журналюгой, для которого человеческая жизнь — шелуха от семечки подсолнуха. Просто давайте разложим ситуацию по полочкам чтобы понять, откуда растут ноги у этой истории. Итак, 5 ноября 2016 года замглавы Минфина РФ Илья Трунин сообщил журналистам, что ведомство намерено на законодательном уровне приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции. Дословно это звучало так:

— С момента введения ЕГАИС доля легального алкоголя начинала расти, но стал появляться суррогат — это медицинские продукты, такие как настойка боярышника, бальзамы, спирт, а их тоже потребляют и вреда здоровью в принципе нет. Думаю, что можно ввести ЕГАИС на боярышник и другие бальзамы.

Инициативу Минфина общественность встретила с ухмылкой, дескать, вы там совсем что ли с дуба рухнули? Ведь жизненно важные для сердечников лекарства тоже содержат спирт, но это же не повод приравнивать их стоимость к пузырю «беленькой». Если бы с подобной инициативой выступили Минздрав, Росалкогольрегулирование или, на худой конец, МВД, то можно было бы подумать, что ведомства бьются за то, чтобы убрать с рынка опасную для жизни и здоровья продукцию. Но коль о введении акциза на аптечные «фанфурики» заговорило Министерство финансов, то однозначно напрашивается вывод, что здесь ничего личного, то есть никакой заботы о любителях залить за ворот.