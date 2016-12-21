В Москве подорожали не только платные парковки, но и общественный транспорт

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», вчера президиум правительства столицы утвердил новые тарифы на общественный транспорт Москвы. В результате чего проезд в метро и наземном городском транспорте подорожает на 7,5%.

В частности, стоимость «Единого» (дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте) на одну поездку повысится с 50 до 55 рублей, на две поездки — со 100 до 110 рублей, на 20 поездок — с 650 до 720 рублей, на 40 поездок — с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок — с 1570 до 1700 рублей. Стоимость безлимитного проездного на 30 дней только на наземный транспорт подорожает с 970 до 1040 рублей, билет на 60 поездок — с 1000 до 1150 рублей.

Проезд по карте «Тройка» в метро станет дороже на три рубля, а на наземном транспорте — на четыре — теперь и там и там придется платить 35 рублей за поездку. Билет «90 минут», дающий возможность один раз за полтора часа спуститься в метро и сколько угодно кататься на наземном транспорте так же подорожает — за одну поездку придется выложит не 60, а 65 рублей, за две — не 120, а 130 рублей, а за 60 — не 2400, а 2650 рублей.

При этом оплата прохода через турникет банковской картой снизится с 1 января с 50 до 40 рублей, а безлимитные «Единые» на 1 сутки, 3 суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней пока не подорожают.