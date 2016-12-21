В Москве подорожали не только платные парковки, но и общественный транспорт

Столичные власти, лишив москвичей такого удобного и вездесущего вида общественного транспорта, как маршрутки, выстроили на остановках общественного транспорта километровые очереди. Теперь, выбравшись из вечных пробок метро, горожанам приходится по 40−50 минут ждать автобусов, которые, к тому же, ходят не во все районы мегаполиса. При этом с 1 января 2017 года за «удовольствие» мерзнуть или париться на остановке придется платить больше.

Михаил Ростарчук

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», вчера президиум правительства столицы утвердил новые тарифы на общественный транспорт Москвы. В результате чего проезд в метро и наземном городском транспорте подорожает на 7,5%.

В частности, стоимость «Единого» (дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте) на одну поездку повысится с 50 до 55 рублей, на две поездки — со 100 до 110 рублей, на 20 поездок — с 650 до 720 рублей, на 40 поездок — с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок — с 1570 до 1700 рублей. Стоимость безлимитного проездного на 30 дней только на наземный транспорт подорожает с 970 до 1040 рублей, билет на 60 поездок — с 1000 до 1150 рублей.

Проезд по карте «Тройка» в метро станет дороже на три рубля, а на наземном транспорте — на четыре — теперь и там и там придется платить 35 рублей за поездку. Билет «90 минут», дающий возможность один раз за полтора часа спуститься в метро и сколько угодно кататься на наземном транспорте так же подорожает — за одну поездку придется выложит не 60, а 65 рублей, за две — не 120, а 130 рублей, а за 60 — не 2400, а 2650 рублей.

При этом оплата прохода через турникет банковской картой снизится с 1 января с 50 до 40 рублей, а безлимитные «Единые» на 1 сутки, 3 суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней пока не подорожают.

пробки, дептранс
21 декабря 2016
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