25 000 москвичей обратятся к Владимиру Путину с жалобой на Дептранс столицы

Документ подписали 25 000 горожан, в том числе жители районов Измайлово, Хорошевский, Бутырский, Нагорный, Строгино, Нагатинский затон, Сокольники, Щукино и других, активнее всего борющихся с введением платной парковки в мегаполисе, сокращением парковочных мест из-за повсеместной установки знаков 3.27, 3.28 и сноса гаражей.

Подписанты, в частности, требуют отставки главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова; отмены решения Правительства Москвы о расширении зоны платной парковки за пределы Бульварного кольца и пересмотра правила организации платных парковок, тарифов, порядка оплаты, а также списка улиц, входящих в зону платных парковок.

Кроме того, активные горожане настаивают на проведении ревизии установленных дорожных знаков 3.27 и 3.28 с целью их сокращения на улично-дорожной сети и внесения изменений в законодательство, которые введут запрет на организацию платных парковок в жилых зонах и сделают обязательным согласование организации платных парковок на улично-дорожной сети с жителями.