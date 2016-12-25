25 000 москвичей обратятся к Владимиру Путину с жалобой на Дептранс столицы

27 декабря в 9.30 инициативная группа жителей Москвы и участников Коалиции в защиту конституционных прав граждан подадут в приемную администрации президента РФ жалобу на, как подчеркивается в официальном пресс-релизе этого общественного объединения, «действия Департамента транспорта города Москвы, чья антисоциальная политика в отношении москвичей уже привела к существенному ухудшению условий жизни и росту социальной напряженности среди городского населения».

Александр Ростарчук

Документ подписали 25 000 горожан, в том числе жители районов Измайлово, Хорошевский, Бутырский, Нагорный, Строгино, Нагатинский затон, Сокольники, Щукино и других, активнее всего борющихся с введением платной парковки в мегаполисе, сокращением парковочных мест из-за повсеместной установки знаков 3.27, 3.28 и сноса гаражей.

Подписанты, в частности, требуют отставки главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова; отмены решения Правительства Москвы о расширении зоны платной парковки за пределы Бульварного кольца и пересмотра правила организации платных парковок, тарифов, порядка оплаты, а также списка улиц, входящих в зону платных парковок.

Кроме того, активные горожане настаивают на проведении ревизии установленных дорожных знаков 3.27 и 3.28 с целью их сокращения на улично-дорожной сети и внесения изменений в законодательство, которые введут запрет на организацию платных парковок в жилых зонах и сделают обязательным согласование организации платных парковок на улично-дорожной сети с жителями.

В «делегацию», которая будет подавать жалобу, вошли координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов, секретарь московского горкома КПРФ Владимир Родин, депутат муниципального округа «Басманный» Евгений Будник, депутат района «Аэропорт» Антон Тарасов, координатор ОД «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов, координатор ОД «Москонтроль» Дмитрий Миллер, представители инициативных групп районов Москвы.

Но вот поможет ли эта довольно громкая инициатива ограничить аппетиты столичного правительства в его желании поднимать совершенно халявную денежку от бордюра? В ближайшей перспективе — вряд ли. Но вот когда в стране будет создан реестр неналоговых платежей, о работе над которым на своей недавней большой пресс-конференции заявил Владимир Путин, то вполне возможно.

Зафиксировав в этом реестре все региональные и муниципальные поборы, нередко делающие жизнь граждан невыносимой, правительство страны собирается их регулировать — в том числе и отменять. И в этом смысле жалоба 25 000 москвичей может сыграть очень важную роль.

парковка, платная парковка, дептранс
25 декабря 2016
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