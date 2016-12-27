Пять потрясений для российских автовладельцев, грядущих после встречи Нового года

В 2017 году российских автовладельцев ждут очередные «подарочки» от законодателей. Кое-какие новеллы вступают в силу уже с 1 января 2017, а другие обещаются чуть позже. Но в любом случае, все они сопряжены с дальнейшим ухудшением положения автомобилистов.

Максим Строкер

Прежде всего надо отметить ужесточение наказания «за тонировку». Штраф за превышение норм светопропускания передних боковых и лобового стекол машины с 2017 года составит 5000 рублей. После введения подобной нормы можно будет безошибочно определять в потоке машины, принадлежащие богачам и представителям силовых ведомств, которым плевать на все эти штрафы в принципе.

Также в будущем году изменятся правила перевозки детей в машинах. Малышам возрастом менее 7 лет положено будет безальтернативно ездить в детском кресле, а подросткам до 12 лет удерживающее устройство станет необходимым условием для поездки на переднем сиденье.

По неподтвержденным официально на данный момент данным, сотрудники полиции перестанут выезжать на оформление ДТП, в котором не будет погибших и раненных. Судя по всему, полиция, в отличие от простых граждан, явно не против такой перспективы. Радостно потирают руки и страховщики: сегодня редкий автовладелец способен правильно оформить необходимые докменты в рамках «европротокола», а любая ошибка превращается в отказ в выплате компенсации.

В 2017 году ожидаются масштабные изменения в ОСАГО. Самое основное — замена денежных компенсаций за побитые в авариях машины их ремонтом. Разумная на первый взгляд идея в шаловливых ручках страховых лоббистов, «обаявших» как депутатов Госдумы, так и представителей Минфина с Центробанком, извратилась радикально.

Ремонтировать машины невиновных в ДТП будут исключительно в автосервисах по выбору автостраховщика. То есть в самых дешевых и, соответственно, с не особо квалифицированным персоналом. Другими словами, полугаражные (потому как дешево для страховой компании) автосервисы должны будут чинить и премиального «немца», и бюджетного «корейца», и «американцев», и продукцию АВТОВАЗа 10-летней «выдержки». О качественном ремонте в таких условиях можно даже не мечтать. Тем более, что такой автосервис, согласно планам Центробанка, может находиться хоть в полусотне километров от места жительства владельца авто. То есть интересы страховщиков власти вновь «учтут» в ущерб 40-миллионной армии российских автовладельцев.

На столь мрачном фоне небольшой «сюрприз» от Федеральной таможенной службы РФ кажется всего-лишь мелкой новогодней шалостью. На днях ее пресс-служба распространила сообщение, что с 1 января 2017 года «для выпуска в обращение автомобиля требуется его оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб» — пресловутой кнопкой «SOS» на базе модуля ЭРА-ГЛОНАСС. До последнего времени считалось, что это касается только новых авто. А оказалось, что вообще всех. Таким образом, с 2017 года в Россию будет запрещен ввоз как подержанных авто, так и новых моделей машин, не продающихся на отечественном рынке официально.

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
27 декабря 2016
2014