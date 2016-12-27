Пять потрясений для российских автовладельцев, грядущих после встречи Нового года

Прежде всего надо отметить ужесточение наказания «за тонировку». Штраф за превышение норм светопропускания передних боковых и лобового стекол машины с 2017 года составит 5000 рублей. После введения подобной нормы можно будет безошибочно определять в потоке машины, принадлежащие богачам и представителям силовых ведомств, которым плевать на все эти штрафы в принципе.

Также в будущем году изменятся правила перевозки детей в машинах. Малышам возрастом менее 7 лет положено будет безальтернативно ездить в детском кресле, а подросткам до 12 лет удерживающее устройство станет необходимым условием для поездки на переднем сиденье.

По неподтвержденным официально на данный момент данным, сотрудники полиции перестанут выезжать на оформление ДТП, в котором не будет погибших и раненных. Судя по всему, полиция, в отличие от простых граждан, явно не против такой перспективы. Радостно потирают руки и страховщики: сегодня редкий автовладелец способен правильно оформить необходимые докменты в рамках «европротокола», а любая ошибка превращается в отказ в выплате компенсации.

В 2017 году ожидаются масштабные изменения в ОСАГО. Самое основное — замена денежных компенсаций за побитые в авариях машины их ремонтом. Разумная на первый взгляд идея в шаловливых ручках страховых лоббистов, «обаявших» как депутатов Госдумы, так и представителей Минфина с Центробанком, извратилась радикально.