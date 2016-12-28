Администрация Президента РФ приняла жалобу москвичей на расширение зоны платной парковки

Напомним, что сегодня в нее входит 1388 улиц Москвы, что составляет около трети всех городских дорог и дорожек. Последнее расширение зоны более, чем на 200 улиц случилось 26 декабря, а уже в начале 2017 года к ним прибавиться, по некоторым данным, еще не менее 50. Наибольшую активность в борьбе с платными парковками проявляют жители Нагорного, Преображенского, Измайлово, Бутырского, Нагатинского, Строгино и других районов Москвы.

А накануне — 26 декабря — в Тимирязевском районе города прошел очередной митинг недовольных транспортной политикой городских властей автомобилистов, где собравшиеся выступали не только против платных парковок, но и необдуманном и несправедоивом, по мнению собравшихся, сносе гаражей.