Губернатор Андрей Воробьев навяжет Подмосковью платную парковку

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил сегодня журналистам, что платные парковки на улицах появятся повсеместно в городах Московской области и жители чуть ли не в восторге от такой перспективы. «Создана скрап-группа по разработке удобной парковки. Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители… И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки», — цитирует Воробьева «РИА Новости». Судя по всему, на губернатора произвело неизгладимое впечатление то, как московские власти вводят плату за парковку по всему городу.

В частности, берут деньги за парковку у тротуара сразу на 204 улицах в тихих спальных районах на окраинах Москвы. Но еще сильнее, надо полагать, его прельщает объем денежных средств, который собрали платные парковки с автомобилистов Москвы. А что, автовладельцев в Подмосковье хватает, асфальта тоже: почему бы не организовать такой сверхрентабельный «бизнес», как платная парковка, и здесь?