Губернатор Андрей Воробьев навяжет Подмосковью платную парковку

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, горожане региона ждут не дождутся, когда же их, наконец, заставят платить властям за разрешение парковаться у тротуара. Похожую схему, надо сказать, используют и власти Москвы.

Максим Строкер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил сегодня журналистам, что платные парковки на улицах появятся повсеместно в городах Московской области и жители чуть ли не в восторге от такой перспективы. «Создана скрап-группа по разработке удобной парковки. Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители… И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки», — цитирует Воробьева «РИА Новости». Судя по всему, на губернатора произвело неизгладимое впечатление то, как московские власти вводят плату за парковку по всему городу.

В частности, берут деньги за парковку у тротуара сразу на 204 улицах в тихих спальных районах на окраинах Москвы. Но еще сильнее, надо полагать, его прельщает объем денежных средств, который собрали платные парковки с автомобилистов Москвы. А что, автовладельцев в Подмосковье хватает, асфальта тоже: почему бы не организовать такой сверхрентабельный «бизнес», как платная парковка, и здесь?

Разумеется, под прикрытием «многочисленных просьб трудящихся» и виртуального, но крайне горячего желания жителей региона помочь финансово областному бюджету. Тем более, что помимо собственно платы за парковку, с обитателей таких «зон» можно драть деньги еще и через резидентные разрешения, выдаваемые на год! Ну, и само собой, появится дополнительный денежный ручеек от штрафов с нарушителей «правил парковки»! Словом — сплошные плюсы. Для властей.

А мнение жителей по этому поводу узнавать не только не обязательно, но и вредно — они ж не поймут своего «счастья», еще, чего доброго, возмущаться начнут! Поэтому вполне достаточно от их имени вбросить в СМИ сообщение, что население — полностью одобряет. Этого вполне достаточно для оправдания любых новых поборов. В общем, совсем не зря губернатор Воробьев в эфире одного из радиоканалов на днях рассказал, что власти Московской области намерены в 2017 году обеспечить максимально возможный приток инвестиций в регион. Зато теперь мы совершенно точно знаем, с кого именно эти «инвестиции» будут трясти.

платная парковка, платные дороги
28 декабря 2016
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