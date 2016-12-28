На приз в 100 000 рублей от «Яндекс.Такси» претендовало 500 человек

В эти предновогодние дни, когда стоимость поездки на «извозчике», работающем в системе «Яндекс.Такси» выросла почти в два раза, популярный интернет-сервис готовится отдать 100 000 рублей победителю конкурса «Стрит-арт на борту».

Александр Ростарчук

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в начале ноября сервис «Яндекс.Такси» совместно с петербуржским «Музеем уличного искусства» объявил конкурс, в котором претендент на 100 000 «деревянных» должен представить «свой вариант оформления машины, превращающий ее в уникальный арт-объект».

Сервис «Яндекс.Такси» работает в 46 городах и шести странах: России, Беларуси, Армении, Казахстане, Грузии и Украине. В общей сложности к сервису подключено более 120 000 машин из 1200 таксопарков и диспетчерских.

Напомним, что старт акции практически совпал с празднованием Дня народного единства. И корреспондент «АвтоВзгляда», читая пресс-релиз о конкурсе, одновременно пытался вызвать через этот самый «Яндекс.Такси» машину, чтобы отправиться в гости. Увы, не смог — сервис упорно сбоил в режиме on line. Зато узнал, как ярко «яндекс-таксисты» тратят заработанные деньги вместо того, чтобы обновлять свои сервера, явно не справляющиеся с нагрузкой, возрастающей накануне длинных выходных.

История, увы, повторилась и в эти предновогодние дни. Очередной релиз сообщил мне сегодня, что за два истекших месяца «свои работы на конкурс прислали более 500 человек из почти 90 городов. Среди них были не только жители России, но и участники из Украины, Израиля, Франции и Италии. Экспертный совет, в который вошли специалисты Музея уличного искусства, искусствоведы и художники, выбрал тридцать самых интересных вариантов оформления». И все бы ничего, но буквально вчера вызванное мной «Яндекс.Такси» отменило заказ буквально за пять минут до назначенного времени прибытия! Без объяснения причин и предложения подать подменный экипаж. Более того, вызвав тем же вечером очередного «яндекс-таксиста» (уже из спортивного интереса), я получил уведомление, что в связи с возросшей нагрузкой и пробками, стоимость заказа может серьезно отличаться от заявленной. Разумеется, в сторону увеличения. Что мне, понятное дело, жутко не понравилось, и в следующий раз я, скорее всего, воспользуюсь услугами конкурирущих сервисов.

И уж точно не приму участие в голосовании, в ходе которого из тридцати отобранных на первом этапе работ, пользователи на сайте streetart-taxi.ru должны будут до 23 января выбрать наиболее понравившиеся с тем, чтобы жюри наградило победителей и нанесло их рисунки на 10 питерских таксомоторов. Хотя справедливости ради стоит заметить, что многие картины вышли действительно интересными.

пробки, такси
28 декабря 2016
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