На приз в 100 000 рублей от «Яндекс.Такси» претендовало 500 человек

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в начале ноября сервис «Яндекс.Такси» совместно с петербуржским «Музеем уличного искусства» объявил конкурс, в котором претендент на 100 000 «деревянных» должен представить «свой вариант оформления машины, превращающий ее в уникальный арт-объект».
Сервис «Яндекс.Такси» работает в 46 городах и шести странах: России, Беларуси, Армении, Казахстане, Грузии и Украине. В общей сложности к сервису подключено более 120 000 машин из 1200 таксопарков и диспетчерских.
Напомним, что старт акции практически совпал с празднованием Дня народного единства. И корреспондент «АвтоВзгляда», читая пресс-релиз о конкурсе, одновременно пытался вызвать через этот самый «Яндекс.Такси» машину, чтобы отправиться в гости. Увы, не смог — сервис упорно сбоил в режиме on line. Зато узнал, как ярко «яндекс-таксисты» тратят заработанные деньги вместо того, чтобы обновлять свои сервера, явно не справляющиеся с нагрузкой, возрастающей накануне длинных выходных.