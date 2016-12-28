Парковка в Москве станет бесплатной

«С 1 по 8 января парковаться можно будет бесплатно, в этот период действуют так называемые парковочные каникулы», — сообщил агентству ТАСС источник в городской администрации. Однако в субботу 31 декабря парковка по-прежнему будет платной.

Согласно принятым правилам, в Москве можно безвозмездно пользоваться парковочными местами с 00:00 до 24:00 по воскресеньям и государственным праздникам, нерабочим праздничным дням, выходным дням — субботам и воскресеньям, перенесенным согласно федеральному закону, а также по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.