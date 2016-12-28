Сколько лет должен копить средний россиянин для покупки бюджетного авто

Согласно исследованиям агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране на конец 2016 года составила 1 370 000 рублей. При этом среднемесячная заработная плата, благодаря стараниям государства и частных предпринимателей, достигла невиданной высоты в 35 700 рублей. Таким образом, если человек не будет есть, пить, платить за квартиру, ходить в театры и другими способами транжирить деньги, ему придется копить на машину в течение 38 месяцев — немногим более трех лет.

По нашей необъятной стране этот срок варьируется в широких пределах. Например, проще всего купить автомобиль жителям Ямало-Ненецкого автономного округа — им понадобится всего 17 месяцев, чтобы собрать нужную сумму. Причина проста — в этом суровом регионе самая высокая в России средняя заработная плата — 84 200 рублей. А средневзвешенная цена новой легковушки не намного выше общероссийской — 1 420 00 «деревянных».