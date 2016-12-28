Сколько лет должен копить средний россиянин для покупки бюджетного авто

Фото: www.iwillteachyoutoberich.com
Не секрет, что земля российская богата — порядка в ней лишь нет. Вот и средний уровень зарплат сильно разнится от одного региона к другому. Да и цены на автомобили отличаются в зависимости от места их приобретения. Тем не менее, эксперты подсчитали, сколько усредненных зарплат требуется в каждом российском субъекте для покупки среднестатистической машины.

Эдуард Раскин

Согласно исследованиям агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране на конец 2016 года составила 1 370 000 рублей. При этом среднемесячная заработная плата, благодаря стараниям государства и частных предпринимателей, достигла невиданной высоты в 35 700 рублей. Таким образом, если человек не будет есть, пить, платить за квартиру, ходить в театры и другими способами транжирить деньги, ему придется копить на машину в течение 38 месяцев — немногим более трех лет.

По нашей необъятной стране этот срок варьируется в широких пределах. Например, проще всего купить автомобиль жителям Ямало-Ненецкого автономного округа — им понадобится всего 17 месяцев, чтобы собрать нужную сумму. Причина проста — в этом суровом регионе самая высокая в России средняя заработная плата — 84 200 рублей. А средневзвешенная цена новой легковушки не намного выше общероссийской — 1 420 00 «деревянных».

Фото: www.npr.org

Жители Чукотки совсем недалеко отстали от ненцев, хантов, селькупов и понаехавших инородцев. При средневзвешенной цене автомобиля чуть более 1 500 000 рублей и средней зарплате в 83 800 они теоретически могут, отказывая себе во всем, набрать нужную сумму за 18 месяцев. Менее двух лет нужно для покупки машины работягам Ханты-Мансийского округа — 21 месяц.

Москва и Санкт-Петербург, как ни странно, далеки от показателей лидеров. Так, в Первопрестольной для приобретения вожделенного автомобиля по местной средневзвешенной цене потребуется 28 месяцев, а в Северной (чуть не брякнул Второпрестольной) — 34 месяца. В точности совпадают сроки со средней температурой по больнице в Челябинской и Калужской областях — 38 месяцев, или 3,2 года.

Фото: www.wired.com

Хуже всего складывается ситуация с виртуальной покупкой у жителей Ивановской области и Алтайского края — тут процесс накопления займет не менее пяти лет. На последнем месте по покупательной способности оказалось Приморье, несмотря на то, что средняя зарплата вполне себе общероссийская — 35 200 рублей. Но вот и цена новенькой легковушки — почти 2 400 000. Неудивительно, что здесь предпочитают эксплуатировать подержанные праворукие японские корыта — где взять такие деньжищи, Зин? Срок накопления денег на автомобиль наибольший в стране — 68 месяцев.

Общеизвестно, что на диком Западе рассчитывают стоимость доступной по цене машины исходя из шестимесячного дохода. Некоторые там считают даже, что нужно ориентироваться на квартальные заработки, но мы с негодованием отвернемся от этих фанфаронов. Итак, несложное математическое действие с самой высокой среднемесячной ямало-ненецкой зарплатой приводит нас к удручающему результату: за полгода можно скопить всего полмиллиона. LADA вам в гараж, господа. Что говорить о несчастных жителях Приморья — их шестимесячных доходов в 211 000 рублей не хватит даже на базовую, абсолютно голую Granta с учетом всех возможных спецпредложений, акций и скидок.

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5 января 2017
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