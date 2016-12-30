Легальные таксисты в новогоднюю ночь обнаглеют как «бомбилы»

Председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко рассказал, сколько денег потребуется отдать за поездку на такси в Новогоднюю ночь.

«Если в системе будет зарегистрировано достаточно большое количество водителей, а заказов будет мало, то цены останутся такими же, как и в обычные дни. Если водителей будет не хватать, то может быть введен дополнительный коэффициент 1,5−2. На сегодняшний день, я не встречал, чтобы коэффициенты были выше. Я думаю, что в новогоднюю ночь будет что-то похожее», сообщил он агентству Москва.

Он также рассказал, что большинство столичных таксопарков уравняло свои цены с тарифами агрегаторов такси. По этой причине сэкономить на поездке на такси в Новогоднюю ночь не удастся никому из жителей города.