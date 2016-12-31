Чему политики могут поучиться у автопроизводителей

Фото: abcnews.com
Автомобильная отрасль, как и все в подлунном мире, далека от совершенства как в целом, так и по частностям. Достаточно вспомнить, какие грандиозные скандалы потрясали ее в уходящем году.

Эдуард Раскин

Вспомним хотя бы дизельгейт, носясь с которым не только российская, но и мировая пресса порядком осточертела своим читателям. Ну какое среднестатистическому землялину, право дело, до того, какие реальные выбросы у дизельных моторов знаменитого германского концерна? Или вот еще постоянные проблемы с подушками безопасности Takata, которыми тоже нам всю плешь проели.

Однако скажем честно: пляски на костях устраивали исключительно журналисты и паникеры-экологи. Конкуренты — производители автомобилей и автокомпонентов — лишь за редким исключением пытались поднять свои продажи, обливая грязью споткнувшиеся корпорации. На это как раз и обратил внимание ведущий британский автоэксперт Мэтт Прайер.

Автомобильная отрасль превосходно научилась делать по меньшей мере одну вещь — продавать. Ей приходится впаривать людям товары не первой, и даже не второй необходимости. При этом по цене они уступают только жилью, без которого, согласитесь, существовать весьма затруднительно. Более того, производители и продавцы автомобилей делают эти товары не только теоретически доступными, но и крайне желанными.

Фото: www.ibtimes.co.uk

В то же время никто не заявляет вам на голубом глазу, что вы — законченный дебил, раз предпочли купить BMW, а не Mercedes-Benz. А Ford даже в мыслях не держит обозвать вас недоумком, если KIA cee'd привлек вас больше, чем их разлюбимый Focus. Нет, любой бренд лишь рассказывает о достоинствах своих автомобилей, и не опускается до того, чтобы шпынять конкурентов, предлагающих близкие по потребительским свойствам модели. Даже пресловутая «война реклам», неожиданно вспыхнувшая в начале года между LADA и прочими, активно эксплуатировавшая образ «неВесты», была на сто процентов спровоцировала журналистами.

Для контраста напомним, как проходила недавняя избирательная компания в США и что там вытворяли Трамп с Клинтон. Или, скажем, голосование по поводу Украины в Голландии. Или референдум по выходу из Евросоюза в Британии. Или абсолютно любые выборы в России — хотя бы даже старшего по подъезду. Уважения к друг другу — вот чего не хватает политикам всего мира. Уважения и сдержанности в эпитетах. Может быть, в один прекрасный день они поймут это, мечтает мистер Прайер. Вспомним в заключение Швейка: «Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям». Всех с новым годом!

авторынок, производители
7 января 2017
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