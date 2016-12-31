Чему политики могут поучиться у автопроизводителей

Вспомним хотя бы дизельгейт, носясь с которым не только российская, но и мировая пресса порядком осточертела своим читателям. Ну какое среднестатистическому землялину, право дело, до того, какие реальные выбросы у дизельных моторов знаменитого германского концерна? Или вот еще постоянные проблемы с подушками безопасности Takata, которыми тоже нам всю плешь проели.

Однако скажем честно: пляски на костях устраивали исключительно журналисты и паникеры-экологи. Конкуренты — производители автомобилей и автокомпонентов — лишь за редким исключением пытались поднять свои продажи, обливая грязью споткнувшиеся корпорации. На это как раз и обратил внимание ведущий британский автоэксперт Мэтт Прайер.

Автомобильная отрасль превосходно научилась делать по меньшей мере одну вещь — продавать. Ей приходится впаривать людям товары не первой, и даже не второй необходимости. При этом по цене они уступают только жилью, без которого, согласитесь, существовать весьма затруднительно. Более того, производители и продавцы автомобилей делают эти товары не только теоретически доступными, но и крайне желанными.