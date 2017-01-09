Голая наркоманка угнала полицейский автомобиль

shanegraphique.com
Рождественские праздники каждый отмечает по-своему. Так, некая юная леди под воздействием наркотиков решила позабавиться, раздевшись до гола и угнав у полицейских патрульную машину. Не утихомирило девицу даже столкновение с другим автомобилем.

Мирон Горин

Любопытное происшествие произошло в американском Марикопе, штат Аризона — на одной из местных АЗС явно в неадекватном состоянии буянила полностью обнаженная дамочка, которую попытались успокоить прибывшие по вызову копы.

Предложение пройти в полицейский пикап было воспринято дамой на «ура», однако вместо того, чтобы занять место сзади, она прыгнула за руль. Ошарашенный шериф даже глазом не успел моргнуть, как голая девушка нажала на газ и рванула с места.

Стражи порядка вызвали подкрепление и ринулись в погоню — преследование длилось больше часа, и злоумышленницу удалось задержать только после того, как правоохранители прокололи на внедорожнике колеса. Машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.

Невменяемую угонщицу в неглиже отправили на медицинское освидетельствование, далее ее ждут принудительное лечение и арест.

встречная полоса, превышение скорости, штрафы, суд, медосвидетельствование, водительское удостоверение, международные права, медсправка, ПДД, вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, внедорожник, арест, авария, ДТП, ГИБДД
9 января 2017
2664