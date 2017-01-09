Голая наркоманка угнала полицейский автомобиль

Любопытное происшествие произошло в американском Марикопе, штат Аризона — на одной из местных АЗС явно в неадекватном состоянии буянила полностью обнаженная дамочка, которую попытались успокоить прибывшие по вызову копы.

Предложение пройти в полицейский пикап было воспринято дамой на «ура», однако вместо того, чтобы занять место сзади, она прыгнула за руль. Ошарашенный шериф даже глазом не успел моргнуть, как голая девушка нажала на газ и рванула с места.

Стражи порядка вызвали подкрепление и ринулись в погоню — преследование длилось больше часа, и злоумышленницу удалось задержать только после того, как правоохранители прокололи на внедорожнике колеса. Машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.

Невменяемую угонщицу в неглиже отправили на медицинское освидетельствование, далее ее ждут принудительное лечение и арест.