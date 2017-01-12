Скорая на Камчатке не успела к умирающему из-за перекрывшего проезд водителя

Инцидент, по данным Следственного комитета, произошел вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском на улице Циолковского. 21-летнему гражданину, который находился в своей квартире, стало плохо и его брат вызвал скорую помощь. Медики прибыли по вызову через 3 минуты, однако проехать к дому бригада врачей не смогла: дорогу перегородила легковая машина. По словам врачей, женщина, которая находилась за ее рулем, не реагировала на просьбы освободить дорогу, а ее спутник стал проявлять агрессию и запрыгивал на капот.

Медикам потребовалось еще 10 минут, чтобы урезонить неадекватную парочку. Но когда им все же удалось добраться до места жительства пациента, он был уже мертв. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. На данный момент даме, сидевшей за рулем машины, не пропустившей скорую помощь грозит либо 500 рублей штрафа, либо до трех месяцев лишения «прав» по статье 12.17 часть 2 КоАП — «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».