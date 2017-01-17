Пьяный ростовский поп разбил семь машин

blagorostov.ru
Давненько служители культа не «светились» в качестве организаторов пьяных ДТП, и это «упущение» решил исправить священнослужитель из Ростова-на-Дону.

Максим Строкер

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в центре Ростова-на-Дону в ночь с 16 на 17 января. Около 0.30 Mitsubishi ASX, госномер о535уа161, неслась, по словам очевидцев, по Халтуринскому переулку в сторону Пушкинской со скоростью не менее 100−120 км/ч. В какой-то момент иномарка врезалась в двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-21 099. После столкновения обе машины «затормозили» об бордюр, фонарь городского освещения и пять припаркованных авто. За рулем Mitsubishi оказался 25-летний Дмитрий Кивилиди — иерей храма Великомученика Георгия Победоносца.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили его облаченным в рясу и изрядно «навеселе». В результате аварии пострадали лишь пассажиры Mitsubishi — женщина и 8-летний мальчик. Они были доставлены в медучреждение. Виновника массового ДТП Бог миловал. Судя по появившемуся в интернете видео последствий ДТП, его виновник пытался сбежать с места происшествия, однако подоспевшие местные жители не дали ему осуществить задуманное до прибытия наряда ДПС. Заметим также, что на данный момент страничка гражданина Кивилиди с сайта Ростовской епархии оперативно удалена.

Между тем, святые отцы регулярно привлекают к себе внимание всевозможными «отжигами» на дороге. Повышенный интерес общества к подобным происшествиям объясняется именно саном участников, по определению предполагающим образцовое общественное поведение его обладателей. Так, в прошлом году в Сеть попало скандальное видео, снятое в Богородском районе Нижегородской области. Автомобильный видеорегистратор зафиксировал, как три автомобиля заблокировали дорогу, чтобы на нее смог сесть зависший вертолет.

Когда тот приземлился, из одной машины вышли два священника. Батюшки поговорили, потом один сел в «вертушку», а другой вернулся к авто. Там же в Нижегородской области были зафиксированы случаи, когда два нетрезвых священнослужителя на Skoda выехали на полосу встречного движения и врезались в автобус ЛиАЗ. После инцидента представители ГИБДД отрапортовали, что «в результате ДТП пострадал пассажир „Шкоды“. 47-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, тупую травму живота, разрыв почки и был госпитализирован».

Чуть ранее на трассе М7 «Волга» под Нижним Новгородом Toyota Land Cruiser с московскими номерами врезалась в фуру. За рулем оказался священнослужитель из подмосковного Наро-Фоминска. После столкновения он попытался скрыться с места инцидента, а когда свидетели аварии и водитель фуры решили воспрепятствовать этому, стал угрожать оружием. Однако реализовать свои угрозы не успел, поскольку, по словам очевидцев, был настолько пьян, что уснул на месте.

Но самый громкий инцидент с участием священнослужителя произошел в столице, когда Павел Семин, он же иеромонах Илия, 15 августа 2012 года на своем Mercedes Gelandewagen с «блатными номерами» сбил трех рабочих на Кутузовском проспекте и врезался в стоявшую за ограждением «Газель». Затем машина Семина задела следовавшую в попутном направлении Skoda.

От удара обе иномарки опрокинулись. В результате ДТП двое рабочих скончались на месте, еще один госпитализирован. Свидетели произошедшего уверяли, что Семин был пьян. Сообразительный молодой человек сбежал с места происшествия и явился в органы дознания позже, уже трезвым. В конце концов молодого, но уже успешного священнослужителя осудили аж на целых три года заключения. Не удивимся, если в деле ростовского пьяного священника все закончится одним лишь лишением «прав».

промиле, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
17 января 2017
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