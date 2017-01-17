Пьяный ростовский поп разбил семь машин

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в центре Ростова-на-Дону в ночь с 16 на 17 января. Около 0.30 Mitsubishi ASX, госномер о535уа161, неслась, по словам очевидцев, по Халтуринскому переулку в сторону Пушкинской со скоростью не менее 100−120 км/ч. В какой-то момент иномарка врезалась в двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-21 099. После столкновения обе машины «затормозили» об бордюр, фонарь городского освещения и пять припаркованных авто. За рулем Mitsubishi оказался 25-летний Дмитрий Кивилиди — иерей храма Великомученика Георгия Победоносца.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили его облаченным в рясу и изрядно «навеселе». В результате аварии пострадали лишь пассажиры Mitsubishi — женщина и 8-летний мальчик. Они были доставлены в медучреждение. Виновника массового ДТП Бог миловал. Судя по появившемуся в интернете видео последствий ДТП, его виновник пытался сбежать с места происшествия, однако подоспевшие местные жители не дали ему осуществить задуманное до прибытия наряда ДПС. Заметим также, что на данный момент страничка гражданина Кивилиди с сайта Ростовской епархии оперативно удалена.