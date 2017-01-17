Свадьба по-чеченски: почему «полицейскому с Рублевки» плевать на закон

Оперативный сотрудник УВД ТиНАО Москвы Карахан Балакеримов пришел на службу в органы два года назад. Коллеги не припомнили ни одного дела, в котором бы оперуполномоченный принимал активное участие. Более того, его появление в органах они считают папиной заслугой.

К слову, сам полицейский не очень-то любил положенную по службе амуницию, о чем свидетельствуют его посты в социальных сетях, в которых он по сути признается, что работа его не интересует: «иногда приходится одевать форму», пишет молодой человек. Впрочем, не интересуют его и законы страны, которые мужчина по роду деятельности должен не только соблюдать, но и охранять. Вопиющим доказательством тому стала безбашенная езда свадебного кортежа Балакеримова, перекрывшего движение на нескольких улицах Первопрестольной.

Инцидент, когда колонна из дорогостоящих иномарок следует по дороге, заняв все полосы без исключения и не пропуская других участников движения, произошел еще летом. Однако видеоролик с запечатленными машинами во главе с BMW, следующим по проспекту Вернадского задним ходом, появился только сейчас.