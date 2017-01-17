Свадьба по-чеченски: почему «полицейскому с Рублевки» плевать на закон

Life.ru
Опубликованный в Сети видеоролик со свадебным чеченским кортежем, демонстративно нарушающим ПДД, вызвал общественный резонанс, который вынудил МВД провести служебную проверку. Однако главный герой инцидента — жених, а по совместительству столичный полицейский Карахан Балакеримов ничего неправомерного в содеянном не увидел.

Мирон Горин

Оперативный сотрудник УВД ТиНАО Москвы Карахан Балакеримов пришел на службу в органы два года назад. Коллеги не припомнили ни одного дела, в котором бы оперуполномоченный принимал активное участие. Более того, его появление в органах они считают папиной заслугой.

К слову, сам полицейский не очень-то любил положенную по службе амуницию, о чем свидетельствуют его посты в социальных сетях, в которых он по сути признается, что работа его не интересует: «иногда приходится одевать форму», пишет молодой человек. Впрочем, не интересуют его и законы страны, которые мужчина по роду деятельности должен не только соблюдать, но и охранять. Вопиющим доказательством тому стала безбашенная езда свадебного кортежа Балакеримова, перекрывшего движение на нескольких улицах Первопрестольной.

Инцидент, когда колонна из дорогостоящих иномарок следует по дороге, заняв все полосы без исключения и не пропуская других участников движения, произошел еще летом. Однако видеоролик с запечатленными машинами во главе с BMW, следующим по проспекту Вернадского задним ходом, появился только сейчас.

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Отец блюстителя порядка Лазарь Балакеримов — владелец целого ряда торговых площадок, больше известный, как «король Новой Москвы» уверен, что под сына попросту копают недоброжелатели. Удивительно, но по словам предпринимателя, скандальной записи, собравшей огромное количество просмотров в интернете, он так до сих пор и не видел. Так это или нет, но отец «полицейского с Рублевки» пообещал уладить все проблемы сына. В чем, откровенно говоря, мы нисколечко не сомневаемся.

Бизнесмен имеет определенный вес, в том числе и в правоохранительной среде, поэтому высказывания координационного совета Московского профсоюза полиции о том, что за подобное поведение опер должен быть уволен из органов, вероятнее всего, являются не более, чем искусственной демонстрацией принятия мер, дабы сбить шумиху.

Примечательно также, что остались без внимания и обращения очевидцев в полицию, сообщивших о перекрытии улиц люксовыми иномарками. Скажем больше — чеченский кортеж беспрепятственно проехал мимо нескольких экипажей ГИБДД, которые сделали вид, что не заметили злостных нарушителей ПДД.

Мало того, что автомобили из колонны «полицейской свадьбы» двигались хаотично, не давая проезда другим машинам, так на некоторых из них отсутствовали регистрационные знаки. Впрочем, для проверки МВД это лишь только на руку — гораздо проще отписаться о том, что нарушители не найдены, чем разбираться с ними по закону. К тому же, ничего не делая можно неплохо заработать, ведь одним добрым словом проблемы в нашей стране не решаются.

Как бы то ни было, сомневаться не стоит, что в погонах или без них, но жених с подельниками продолжит свои выходки. Не Маре же Багдасарян, в самом деле, оставаться хедлайнером ТВ и интернета. Тем более, что сам Карахан Балакеримов формально ничего неправомерного не совершил, а за то, что полицейский в своем присутствии допустил подобные шалости со стороны друзей, наказания в российском законодательстве не предусмотрено.

— Я не сотрудник ДПС, чтобы влиять на них. Ездит миллион машин, вот пусть каждого останавливают, — надменно и с издевкой прокомментировал журналистам «Лайфа» ситуацию Балакеримов.

Нам же, пожалуй, остается сказать участникам свадебных гуляний спасибо за то, что хотя бы не стреляли, как это частенько происходит на торжествах у кавказцев. Впрочем, годовщина бракосочетания не за горами…

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17 января 2017
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